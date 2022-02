Jueves, 10 de febrero de 2022 (04.15 GMT)

IRÁN MISIL Irán presenta un misil un día después del reinicio de la negociación nuclear Teherán(EFE).- Irán presentó este miércoles un nuevo misil balístico con un alcance de 1.450 kilómetros, un día después de la reanudación de las conversaciones para salvar el pacto nuclear de 2015 en Viena. El misil "Kheibar Shekan" (destructor de castillos) ha sido desarrollado por la Guardia Revolucionaria, está propulsado por combustible sólido y “tiene la capacidad de penetrar escudos contra misiles”, informó la agencia de noticias Tasnim. MÉXICO ESPAÑA Ministro Albares: habría que preguntar a López Obrador qué ha querido decir Madrid (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, afirmó este miércoles que verificará las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y se preguntó "qué quería decir" al plantear "una pausa" en las relaciones entre ambos países. Albares se refirió así, según unas declaraciones facilitadas por el Ministerio, a las palabras de López Obrador, quien planteó hacer "una pausa" en las relaciones con España, y también con las empresas, porque, a su juicio, ambos países deben darse un tiempo para respetarse y que el Gobierno de España no vea a México como una "tierra de conquista". "Queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben", apuntó el mandatario mexicano. YIHADISTAS FRANCIA El principal acusado del 13-N sostiene que se arrepintió y clama su inocencia París (EFE).- En una jornada clave del juicio sobre los atentados que el 13 de noviembre de 2015 mataron en París a 130 personas, el principal acusado y único superviviente de los diversos comandos terroristas que participaron, Salah Abdeslam, defendió hoy con igual vehemencia tanto su inocencia como su apoyo al grupo yihadista Estado Islámico (EI). "No he matado ni herido a nadie, ni siquiera un rasguño", proclamó ante el Tribunal de lo Criminal de París, donde en la audiencia que lo interroga sobre su radicalización yihadista y el periodo anterior a septiembre de 2015 apuntó que decidió en el último momento no detonar su cinturón explosivo. ============= UCRANIA CRISIS ============= EEUU FRANCIA Biden habla con Macron y lamenta que Rusia siga con su "escalada" en Ucrania Washington (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, puso al día este miércoles de sus contactos con Moscú al mandatario estadounidense, Joe Biden, cuya portavoz lamentó que, pese a los esfuerzos diplomáticos, Rusia mantenga su "escalada" con Ucrania. La Casa Blanca informó en un comunicado de la llamada telefónica entre Biden y Macron, quien informó a su homólogo de la reunión que tuvo el lunes en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el martes en Kiev con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski. REINO UNIDO Johnson abordará con la OTAN el despliegue británico en Europa Londres (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, abordará este jueves en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la contribución del Reino Unido al despliegue militar en Europa, al tiempo que pedirá a los socios occidentales que no renuncien a los "principios fundamentales" de la Alianza. Johnson ofrecerá doblar sus tropas en Estonia, donde mantiene ahora cerca de 900 soldados, enviar cazas para "crear un escuadrón en el sur de Europa" y desplegar dos buques de guerra al este del Mediterráneo, entre otras medidas, avanzó en un comunicado Downing Street, su despacho oficial. RUSIA Rusia espera "avances" en nueva reunión de asesores del Formato de Normandía Moscú (EFE).- Rusia confió este miércoles en que haya "avances" en la reunión de los asesores políticos del Formato de Normandía (Rusia, Ucrania, Alemania y Francia) que se celebrará mañana, jueves, en Berlín con el fin de contribuir a una desescalada de la actual crisis en la frontera ruso-ucraniana. "Esperamos que la reunión telemática del Grupo de Contacto (de Minsk) de hoy y los próximos contactos de los asesores políticos de los líderes de los países del Formato Normandía conduzcan a avances positivos en el proceso de la resolución pacífica de la crisis interna ucraniana", dijo la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova. ESPAÑA España aboga por diálogo en crisis ucraniana y no abrir hipótesis de guerra Kiev (EFE).- El Gobierno español abogó este miércoles por la diplomacia y el diálogo para resolver las tensiones en torno a Ucrania, en cuya frontera se encuentran más de 100.000 soldados rusos, y por no abrir hipótesis sobre una posible guerra. "La situación es lo suficientemente tensa ya de por sí como para introducir más tensión o crear una especie de profecía que tiene que terminarse autocumpliendo", dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una conferencia de prensa en línea tras reunirse en Kiev con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba OTAN OTAN apunta a avalar la presencia permanente de tropas en países bálticos Riga (EFE).- El reciente refuerzo de la presencia de tropas de la OTAN en Lituania, Estonia y Polonia, sobre acuerdos bilaterales, podría hacerse permanente con una decisión a nivel ministerial, afirmó este miércoles en Lituania el presidente del Comité Militar de la alianza, almirante Rob Bauer. El militar dijo a la prensa en una base lituana que el despliegue de tropas alemanas adicionales a Lituania y británicas a Estonia, además de las estadounidenses en Polonia, es parte de la "vigilancia aumentada" de la OTAN por la tensión a propósito de la concentración de tropas rusas junto a Ucrania y en Bielorrusia. PAPA Papa aboga por el diálogo en la crisis de Ucrania y dice guerra es una locura Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco abogó hoy por el diálogo en medio de las crecientes tensiones por la amenaza de una invasión rusa a Ucrania y aseguró que "la guerra es una locura" en la audiencia general de los miércoles en el Vaticano. "Seguimos suplicando al Dios de la paz para que las tensiones y las amenazas de guerra sean superadas mediante un diálogo serio y para que las conversaciones en el Formato Normandía puedan contribuir a ese fin", dijo el pontífice ante las decenas de fieles reunidos en el aula Pablo VI. -------------------- ARGENTINA GOBIERNO Fernández vuelve de Rusia y China y busca apoyos para ratificar pacto con FMI Buenos Aires (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, retoma su agenda nacional tras culminar su gira por China, Rusia y Barbados, que ha sido muy criticada por la oposición, y centrará ahora sus esfuerzos en lograr apoyo político para que el Congreso ratifique el acuerdo alcanzado con el FMI para refinanciar la alta deuda con el organismo. El mandatario aterrizó en Buenos Aires este miércoles procedente del país caribeño -donde se reunió con la primera ministra Mía Mottley-, tras su paso por Rusia y China, países en los que mantuvo entrevistas con Vladimir Putin y Xi Jinping, respectivamente. IRÁN NUCLEAR EEUU dice que si no hay avances pronto será "imposible" salvar pacto con Irán Washington (EFE).- La Casa Blanca aseguró este miércoles que las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear con Irán se encuentran en un "punto urgente" y que será "imposible" que EE.UU. regrese al pacto a no ser que haya avances pronto. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se pronunció así un día después de que se reanudasen en Viena las conversaciones para evitar que naufrague el pacto nuclear de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones económicas. "Nuestras conversaciones con Irán han llegado a un punto urgente en cuanto a nuestro regreso mutuo a la implementación completa del JCPOA (nombre técnico del acuerdo nuclear)", dijo Psaki en su rueda de prensa diaria. PERÚ CRISIS Castillo niega un "gabinete en la sombra" en Perú y cuestiona a opositores Lima (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, salió este miércoles al frente de la crisis política que afronta su Gobierno para rechazar que exista un "gabinete en la sombra" y cuestionar a los opositores que piden su renuncia al señalar que "no quieren" que se dé prioridad "a las grandes demandas del país". El gobernante participó este miércoles en una primera reunión oficial acompañado por el nuevo presidente del Consejo de Ministros, el jurista Aníbal Torres, que se celebró en el Palacio de Gobierno de Lima con los gobernadores regionales del país. GUATEMALA D.HUMANOS Pueblo indígena guatemalteco pide a CorteIDH garantizarle derecho a su tierra San José (EFE).- Representantes de la comunidad indígena Maya Q'eqchi' de Agua Caliente, de Guatemala, solicitaron este miércoles a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) garantizar la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales y poder decidir sobre éstas, mientras que el Estado solicitó desestimar el caso. El caso se refiere a la presunta responsabilidad internacional del Estado de Guatemala en perjuicio de la Comunidad Maya Q’eqchi’ de Agua Caliente por la falta de legislación interna para garantizar su derecho a la propiedad colectiva tras 40 años de solicitudes y la ausencia de recursos adecuados para demandar el amparo de sus derechos. R.UNIDO GOBIERNO La Policía interrogará a 50 personas sobre las fiestas en Downing Street Londres (EFE).- La Policía de Londres interrogará durante esta semana, mediante cuestionarios, a más de 50 personas sobre las fiestas en Downing Street y otros departamentos del Gobierno durante la pandemia. Quienes sean contactados, en la mayoría de los casos por correo electrónico, deberán aportar el "relato y la explicación" de sobre su "participación" en alguno de los ocho eventos bajo investigación policial, ocurridos entre el 20 de mayo de 2020 y el 16 de abril de 2021, anunció este miércoles la policía londinense. El cuestionario tiene "estatus legal formal" y "debe ser contestado con veracidad", indicó en un comunicado la policía, que detalló que las respuestas deben enviarse de vuelta en un plazo de siete días. IGLESIA ABUSOS Hans Zollner: "La Iglesia debe aclarar todo lo sucedido sobre los abusos" Roma (EFE).- "La Iglesia debe aclarar todo que ha sucedido sobre los abusos" sin que importe "el daño a su imagen", dice a EFE el jesuita alemán Hans Zollner, miembro de la comisión para la Protección de menores instituida por el papa Francisco y uno de los mayores expertos mundiales sobre los abusos por parte del clero. Este psicólogo, director del Instituto de Antropología para Estudios Interdisciplinares sobre la Dignidad Humana y el Cuidado de las personas vulnerables de la Universidad Gregoriana, es partidario de las investigaciones independientes que esclarezcan los casos y las responsabilidades porque, subraya, "es evidente" que las víctimas han perdido la confianza en la Iglesia. EEUU MUJERES Biden pide hacer "justicia" y aprobar una ley contra la violencia machista Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este miércoles al Congreso que actúe "sin retrasos" para aprobar un proyecto de ley bipartidista contra la violencia machista, al opinar que se trata de un asunto "de justicia y compasión". En un comunicado, Biden celebró el anuncio de un grupo de senadores demócratas y republicanos de que han llegado a un acuerdo para que vuelva a entrar en vigor una ley contra la violencia machista conocida por sus siglas en inglés, VAWA. ============ CORONAVIRUS ============ ONU Guterres: la pandemia de la covid puede acabar este año, pero sólo si hay unidad Ginebra (EFE).- El mundo tiene los recursos necesarios para poner fin a la pandemia de covid-19 este año, aunque para ello es necesario ayudar a los países que aún tienen problemas de acceso a vacunas, tratamientos y otras armas contra el coronavirus, subrayó este miércoles el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres. "Podemos poner fin a la pandemia en 2022, estamos en el mejor camino para lograrlo, pero sólo lo conseguiremos unidos", destacó Guterres en un acto organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para recaudar más fondos de ayuda en la lucha contra la covid-19. UE Darias defiende ante la UE dejar de tratar el covid como una pandemia Lyon (Francia) (EFE).- La ministra española de Sanidad, Carolina Darias, defendió hoy la necesidad de evolucionar hacia un modelo de vigilancia endémico del coronavirus, en la reunión del consejo de ministros europeos de Exteriores y Sanidad que se celebra en la ciudad francesa de Lyon. "La pandemia tiene cada vez más características de endemia y por tanto tenemos que ir a un nuevo modelo de vigilancia", dijo Darias, que espera que Europa lleve también el liderazgo mundial en esta evolución del tratamiento de la pandemia. CORONAVIRUS UE UE ha exportado a países extraeuropeos la mitad de su producción de vacunas Lyon (Francia) (EFE).- La Unión Europea (UE) ha exportado a otros países la mitad de su producción de vacunas, según aseguró hoy la comisaria europea de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, tras el primer encuentro conjunto de ministros europeos de Exteriores y Sanidad. "Desde el inicio de la crisis, la UE ha dado 46.000 millones de euros para ayudar a 130 países a enfrentarse a la covid. Casi un cuarto de ese dinero ha ido a África", dijo la comisaria en el encuentro, que servirá para preparar la reunión de la semana que viene entre la Unión Africana y la UE en Bruselas. -------------------- UBER RESULTADOS Uber perdió 496 millones de dólares en 2021, una mejora con respecto a 2020 Washington (EFE).- La multinacional estadounidense de transporte Uber anunció este miércoles unas pérdidas netas de 496 millones de dólares para el conjunto de 2021, lo que supone seguir en números rojos pero es una mejora sustancial con respecto a lo perdido un año antes. Si se comparan con las pérdidas de 2020, estos 496 millones palidecen, ya que en ese ejercicio la empresa de San Francisco (California, EE.UU.) perdió 6.768 millones de dólares, es decir, casi 14 veces más que el año pasado. Desde su salida a la bolsa en 2019, Uber ha revelado números rojos en prácticamente cada presentación de cuentas -con algunas breves excepciones trimestrales- pero su consejero delegado, Dara Khosrowshahi, mantiene que la empresa está en la senda adecuada para empezar a arrojar beneficios de forma consistente. MÉXICO EEUU México y EE.UU. buscan elevar el potencial de producción de energías limpias Juan Manuel Ramírez G. Ciudad de México (EFE).- México y Estados Unidos buscarán "elevar enormemente" el potencial de producción de energías limpias entre ambos países y formarán un grupo interinstitucional de trabajo como el que integraron en materia de seguridad, señaló este miércoles el Gobierno mexicano. "La gran preocupación de John Kerry es acelerar el paso hacia energías limpias: electromovilidad, aumentar la producción de energía de todo tipo, eléctrica, o energías que no consuman fósil", explicó el canciller de México, Marcelo Ebrard, tras la reunión del presidente Andrés Manuel López Obrador con el enviado especial para el Clima de la Casa Blanca, John Kerry. BRASIL TELECOMUNICACIONES Órgano antimonopolios de Brasil aprueba venta de Oi a Telefónica, Claro y TIM Río de Janeiro (EFE).- El órgano antimonopolios de Brasil aprobó hoy la venta de la red móvil del grupo brasileño Oi a Telefónica, Claro y TIM, las mayores empresas del sector, aunque lo condicionó al previo cumplimiento de varias medidas que garanticen la libre competencia y la entrada de nuevos operadores. El Tribunal del Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) aprobó el polémico proceso con restricciones por tres votos a favor y tres en contra, pero el presidente del órgano regulador, Alexandre Cordeiro, hizo valer su voto de calidad, que desempató. EFE int-pddp-jpd.gcf