Jefa de Scotland Yard rechaza dimitir pese a la mala conducta de sus agentes

Londres, 10 feb (EFE).- La comisaria jefa de la Policía Metropolitana de Londres (Met, o Scotland Yard), Cressida Dick, rechazó este viernes dimitir a pesar de las numerosas acusaciones contra sus agentes por casos de conducta delictiva y actitudes de racismo, sexismo y homofobia. “No tengo absolutamente ninguna intención de irme y creo que estoy y he estado durante los últimos cinco años encabezando una verdadera transformación en la Met", declaró a BBC Radio London. El último escándalo en el cuerpo fue una investigación difundida el 1 de febrero por la Oficina Independiente para la Conducta de la Policía, que destapó "vergonzosos" mensajes de Whatsapp entre catorce agentes de la céntrica comisaría de Charing Cross entre 2016 y 2018 que revelaron acoso sexual y laboral, misoginia, discriminación, homofobia y racismo. El alcalde de Londres, Sadiq Khan, cuestionó ayer que, pese a las disculpas de Scotland Yard, "nueve de ellos siguen aún empleados" y dos han sido ascendidos. El primer edil laborista dio un ultimátum a Dick para que, cuando se reúnan dentro de unos días, le presente un plan sobre "cómo va a abordar la cuestión de la cultura" interna de la institución fundada en 1829 y "de qué manera prevé recuperar la confianza ciudadana". En sus declaraciones este viernes, la comisaria dijo que está "hirviendo de indignación por todo el asunto". "No hay lugar en la Met para el sexismo, el racismo, la homofobia, abusos de confianza o acoso, y en los últimos días he sido muy firme con mis compañeros y les he dicho que basta", aseguró. La primera mujer en dirigir Scotland Yard defendió no obstante que los nueve agentes que siguen en activo "no fueron responsabilizados o no al mismo nivel" que los cuatro que ya han dejado el cuerpo. Insistió también en que ha tomado medidas para "erradicar a los agentes díscolos y a las unidades disfuncionales o tóxicas". Desde que asumió el puesto en 2017 y ya antes como alto mando, Dick ha estado en el centro de diversas polémicas, incluida su gestión de la operación que causó la muerte del brasileño Jean Charles de Menezes el 22 de julio de 2005, abatido por agentes que le confundieron con un terrorista tras unos atentados fallidos en el metro londinense el día anterior. Numerosas voces pidieron su dimisión tras el secuestro y asesinato en marzo de 2021 por el policía Wayne Couzens, hoy condenado a cadena perpetua, de la joven Sarah Everard, así como por su defensa de la represión policial de una vigilia de mujeres en homenaje a la víctima. Pese a que es alabada por muchos colegas y considerada una persona recta, Dick, de 61 años, ha sido criticada por su aparente corporativismo y actitud defensiva en los escándalos ocurridos en los últimos años. Aunque el laborista Khan y la ministra del Interior, la conservadora Priti Patel, apoyaron su renovación en septiembre hasta 2024, el futuro de la comisaria está ahora en riesgo ante la duda sobre su capacidad para cambiar la institución. EFE jm/prc/jgb