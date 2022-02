Italia apaga sus monumentos para protestar contra los precios de la energía

Roma, 10 feb (EFE).- Más de 10.000 ayuntamientos italianos, entre ellos los de Milán, Roma o Turín, apagarán hoy las luces de algunos de sus monumentos más emblemáticos como protesta por el aumento de los precios de la energía, que, aseguran, tendrá duras repercusiones en las arcas de los municipios. "Las respuestas del Gobierno a nuestras solicitudes no son suficientes (...). Por eso esta noche, a las 20.00 horas (19.00 GMT), muchos municipios del país apagarán simbólicamente el alumbrado de un edificio representativo o de un lugar significativo para la comunidad”, anunció el presidente de la Asociación de Ayuntamientos italianos (ANCI), Antonio Decaro. Las sedes de los ayuntamientos de Roma, el Campidoglio, y Florencia, Palazzo Vecchio, así como el Castello Sforzesco de Milán y la Mole Antonelliana de Turín se quedarán a oscuras para hacer visible, paradójicamente, que si no se actúa el encarecimiento de la energía puede llevar incluso a recortar el alumbrado público de las ciudades. Según Decaro, el Ejecutivo "no percibe ningún riesgo de que esta crisis repercuta negativamente en los presupuestos de las entidades locales y, en consecuencia, sobre todo, en la posibilidad de prestar de forma continuada los servicios públicos a los ciudadanos". Sin embargo, el impacto de la energía en los presupuestos municipales "fluctúa en torno a los 1.800 millones por lo que un incremento estimado del 30 por ciento no permitiría cerrarlos", explicó antes de añadir: "podríamos vernos obligados a recortar servicios esenciales, empezando por el alumbrado público que también juega un papel fundamental en términos de seguridad urbana". El precio de la electricidad en los tres primeros meses del año ya ha registrado una subida del 55 % y el del gas algo menos (+41,8%), creando ya problemas a familias, empresas y administraciones locales, explican desde ANCI. El Gobierno italiano anunció este miércoles que prepara un nuevo paquete de ayudas de "entre 5.000 y 7.000 millones" que servirán para mitigar el impacto del encarecimiento de la energía en las facturas. En la capital, su alcalde, Roberto Gualtieri, apagará las luces del Campidoglio, sede del Municipio de Roma . “Esta es una iniciativa con la que estamos totalmente de acuerdo: el aumento de las facturas lastra y pone en serias dificultades a las familias e instituciones. Es un problema que hay que atender y estoy seguro que el Gobierno escuchará el grito de alarma de la ciudadanía y de los alcaldes”, explicó el regidor. En Milán, desde las 20:00 a las 21:00 (19.00 - 20.00 GMT) se apagarán dos de los lugares más representativos, el Palazzo Marino y el Castello Sforzesco y a la misma hora también se quedará sin luz la sede del ayuntamiento y símbolo de Florencia, Palazzo Vecchio. El alcalde de Pisa , Michele Conti, también se une a la protesta dejando a oscuras el Palazzo Gambacorti y la Logge di Banchi. “Unimos esfuerzos para enviar un mensaje que debe llegar al Gobierno para que encuentre rápidamente soluciones concretas para evitar que las subidas perjudiquen la recuperación económica y del consumo en nuestro país”, señaló. El símbolo de Turín , la Mole Antonelliana, también permanecerá a oscuras durante una hora, confirmó el alcalde Stefano Lo Russo, quien espera “una intervención decisiva y oportuna del Gobierno en apoyo de los ciudadanos y municipios italianos". EFE ccg/mr/alf