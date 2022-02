Franco: "Medalla de Queralt es gran broche a la trayectoria de otra pionera"

Madrid, 10 feb (EFE).- El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, aseguró que la plata lograda por Queralt Castellet en los Juegos de Pekín es "un gran broche a la trayectoria de otra pionera de los deportes de invierno" y "un premio a su talento, a su tenacidad, a su dedicación y a su resiliencia". "La plata es un gran broche a la trayectoria de otra pionera de los deportes de invierno en España, como lo fue hace justo 30 años para la inolvidable Blanca Fernández Ochoa su bronce en Albertville 1992, cuando se convirtió en la primera medallista olímpica española", destacó Franco tras la medalla de Castellet este jueves en 'half-pipe' de snowboard". En su opinión, con ella "redondea una temporada sobresaliente, la mejor de su carrera, con podios en dos Copa del Mundo (Copper Mountain y Laax) y en dos eventos de prestigio, como los X Games y el Dew Tour" y "se merecía esta medalla, la única que faltaba en un palmarés excelso". "Me alegro enormemente de que Queralt, en estos Juegos en los que además ha sido nuestra abanderada, haya obtenido esta merecida recompensa. La medalla es un premio a su talento, a su tenacidad, a su dedicación y a su resiliencia. En lo deportivo y en lo personal no lo ha tenido fácil, pero siempre ha tenido presente el valor de sus sueños", dijo en declaraciones remitidas por el CSD. Franco, que no pudo viajar a Pekín por dar positivo de covid-19, añadió que "es un orgullo haberla visto competir en cinco Juegos Olímpicos; y, especialmente, en estos de Pekín, donde ha confirmado que es una de las mejores deportistas de la historia de España". "Es un lujo contar con deportistas como ella. Gracias, Queralt, por mantener a nuestro país en el podio olímpico invernal en dos Juegos consecutivos (Javier Fernández y Regino Hernández fueron medallistas de bronce en PyeongChang 2018), lo que no había ocurrido nunca en la historia de nuestro deporte", añadió. EFE omm/ea