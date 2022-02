Francia propone una Declaración para reforzar la política sanitaria de la UE

Grenoble (Francia), 10 feb (EFE).- Francia, que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, propuso este jueves adoptar una Declaración de intenciones para reforzar las políticas sanitarias del bloque comunitario y ampliar la coordinación en materia de investigación y adquisición de medicamentos. “He propuesto a mis homólogos, que me responderán en unos días, firmar con nosotros la Declaración de Grenoble, que sería fundacional para la unión de la salud en Europa”, dijo el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran. Véran presidió junto a la comisaria de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, la reunión informal de ministros europeos de Sanidad en Grenoble. El objetivo es firmar una declaración de intenciones sobre la voluntad de reforzar las políticas sanitarias y marcar un período importante en la historia de la salud europea. “Hace unos años, cuando hablábamos de la Europa de la Salud, escuchábamos que la salud es un asunto de los Estados. Lo que decimos es que la salud ya no es solo asunto de los Estados, también de Europa”, dijo el ministro francés. En una rueda de prensa, señaló que a lo largo de las dos sesiones de trabajo que ocuparon a los ministros este jueves se percibió que hay un consenso entre los países. Las reuniones se prolongarán en los próximos meses con preguntas abiertas como qué campos de la salud deberían ser prioritarios en la construcción de la Europa de la Salud. Véran citó que cuestiones como las enfermedades raras y otras enfermedades no contagiosas, como el cáncer infantil, o la compra de ciertos medicamentos, estarían mejor coordinados si se hiciera a nivel europeo. Los ministros coincidieron también en la necesidad de integrar el tratamiento de las problemáticas de salud humana, animal y biodiversidad, la llamada visión “One health”, sobre la que los ministros de Sanidad y Agricultura de la UE celebrarán una conferencia conjunta en París el 7 de marzo. Kyriakides, que presidió el encuentro, en el que participaron también representantes de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos de salud pública, manifestó su confianza en que las discusiones de los próximos meses serán fructíferas. “Invertir en la salud de hoy salvará vidas mañana”, dijo. EFE mdv/mgr/si (audio) (vídeo)