Filipinas abre sus fronteras a los turistas extranjeros vacunados

Singapur, 10 feb (EFE).- Filipinas abrió este jueves sus fronteras a turistas vacunados de 157 países, que podrán entrar en el país sin necesidad de hacer cuarentena, tras casi dos años de cierre por la pandemia de covid-19. El país del sudeste asiático comienza desde hoy a recibir a turistas extranjeros sin necesidad de visado, siempre que estén vacunados contra la covid-19 y presenten un test negativo del virus realizado como mucho 48 horas antes del viaje. La lista de países admitidos incluye a Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Japón, Canadá y Reino Unido, que están entre los diez principales mercados en el sector del turismo para Filipinas, además de España y la mayoría de los países de Latinoamérica. Sin embargo, fuera de la lista se quedan China –el de mayor crecimiento en los pasados años-, así como Taiwán e India. El país, con una tasa de vacunación del 54,9 por ciento, según Our World in Data, prohibirá la entrada de viajeros extranjeros no vacunados a partir del 16 de febrero, antes permitida con cuarentena. Filipinas había hecho intentos de abrir a finales de pasado año, que finalmente suspendió debido al impacto de la variante ómicron del coronavirus. El objetivo del Gobierno es reactivar el turismo, que en 2019 representó el 11 por ciento del PIB y cayó desde los 8,2 millones de visitantes extranjeros ese año a 1,48 millones en 2020. El archipiélago sigue los pasos de países y lugares vecinos como Singapur, la isla indonesia de Bali y Tailandia, que arrancó el 1 de febrero un programa sin cuarentenas para vacunados que obliga a realizar varios test antes y durante el viaje. Filipinas, que en los últimos meses ha ido relajando las restricciones de movimiento, es el segundo país más afectado por la covid-19 en el sudeste asiático, por detrás de Indonesia, con 3,62 millones de contagios y más de 54.000 muertes. pav/raa/ga (vídeo)