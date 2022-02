El Villarreal, prueba de nivel para el Real Madrid

Madrid, 10 feb (EFE).- El Real Madrid tiene un encuentro más que comprometido en La Cerámica ante un Villarreal en clara progresión, instalado ya en puestos europeos y cerca de la Champions, frente al que defiende sus seis puntos de ventaja sobre el Sevilla, que recibirá en el primer partido de la vigésima cuarta jornada a otro equipo al alza, el Elche. La difícil victoria sobre el Granada con un solitario tanto de Marco Asensio y el tropiezo del Sevilla en Pamplona, donde el croata Ivan Rakitic malogró una pena máxima en la prolongación, devolvieron al cuadro de Carlo Ancelotti una renta nada decisiva pero sí que muy importante en un tramo de la temporada en la que los blancos no atraviesan precisamente su mejor momento y reanudan la Liga de Campeones con una eliminatoria tremenda ante el PSG, cuyo primer capítulo escribirá el martes en el Parque de los Príncipes. Dicho encuentro es una referencia ineludible, aunque antes le llega el envite de enjundia en La Cerámica, donde no gana el Real Madrid desde hace cinco años, cuando remontó un 2-0 en la última media hora de partido. Desde entonces no ha ganado en el feudo villarrealense, aunque tampoco ha perdido. El francés Karim Benzema, mejor jugador del primer tramo liguero y máximo artillero de la competición, sigue siendo el gran quebradero de cabeza para Ancelotti. Lo normal es que, si reaparece, sea en París. No obstante, respecto al último partido podrá recuperar a Lucas Vázquez y el brasileño Casemiro, determinante en la medular para medirse a un equipo poderoso en esa zona con los Dani Parejo, Etienne Capoue, Manu Trigueros, entre otros. Unai Emery también tiene la baja de su gran referencia ofensiva, Gerard Moreno, lesionado en el sóleo de su pierna derecha en el Benito Villamarín, pero aún así tiene alternativas para continuar con su escalada en la tabla, en la que ya está a tan solo tres puntos de la zona Champions que cierra el Barcelona tras haber ganado los dos últimos partidos. El Sevilla tratará de cerrar la racha de tres empates consecutivos y reencontrarse con el triunfo. Recibirá en el Ramón Sánchez Pizjuán a un Elche renacido que ha ganado tres de los cinco últimos partidos, lo que le ha permitido alejarse del descenso notablemente. Los argentinos Lucas Ocampos y Gonzalo Montiel son dudas importantes en la escuadra de Julen Lopetegui, así como se espera la evolución de los problemas físicos del mediocentro brasileño Fernando Reges, por si puede volver al equipo o espera al partido ante el Dinamo de Zagreb de la Liga Europa. De imponerse al Elche, que nunca ha ganado en el Sánchez Pizjuán, donde no puntúa desde 1985, meterá de nuevo presión al cuadro madridista y reafirmará el sueño, al margen de que impedirá a sus perseguidor, el Betis, su eterno rival, acercarse. El equipo de Manuel Pellegrini demostró haber olvidado el tropiezo liguero ante el Villarreal dando un paso muy importante para estar en la final de la Copa del Rey al ganar al Rayo en Vallecas (1-2) en la ida de semifinales. La moral en la escuadra verdiblanca está por todo lo alto y su estado de forma, pese al contratiempo de la pasada jornada, es muy próximo a pletórico. Aún así, debe cambiar el chip rápidamente y centrarse en el torneo de la regularidad para afianzar su tercera plaza. Visitará al colista Levante en un escenario que últimamente no se le da nada bien. Ha perdido en sus tres últimas visitas, en todas encajando cuatro goles. Positivo por covid-19, Sergio Canales será su gran ausencia en el Ciutat de Valencia. En el bando local, por sanción, lo será el goleador Roger Martí. La progresión del Barcelona de Xavi Hernández hace escala en el derbi de la Ciudad Condal en el campo del Espanyol. Tras su brillante triunfo contra el Atlético de Madrid, con la mejor versión mostrada desde hace mucho tiempo, el cuadro azulgrana se presenta dispuesto a ratificar su mejoría y a consolidarse entre los cuatro primeros. Sin el brasileño Dani Alves, sancionado, el cuadro azulgrana acude al RCDE Stadium a por su tercer triunfo consecutivo. Es gran dominador del derbi. No pierde en el feudo espanyolista desde enero de 2007 y además el Espanyol se encuentra en la segunda peor racha de la era del técnico Vicente Morano, pues tan solo ha sumado un punto de los últimos doce posibles. También tiene derbi el Atlético de Madrid. Herido por la derrota en el Camp Nou, donde volvió a desvelar su fragilidad atrás y salió de los puestos Champions, recibirá al lanzado Getafe, que con Quique Sánchez Flores ha reaccionado y ha puesto tierra de por medio respecto al descenso. Para Quique será un partido especial por su recordado paso por el banquillo del cuadro rojiblanco. Curiosamente, dirigiendo al Getafe, en su anterior etapa, al Valencia y al Espanyol, ha arrebatado numerosos puntos al Atlético. En la primera vuelta, en el Coliseum Alfonso Pérez, con Míchel González en el banquillo azulón, venció el equipo del argentino Diego Pablo Simeone. Veinte partidos lleva el Atlético sin perder ante el Getafe, que espera aprovechar el buen momento general del equipo para romper esa dinámica. La Real Sociedad y el Athletic, inmersos también la intensa lucha por la Liga de Campeones y por la Liga Europa, visitarán a Granada y Mallorca, respectivamente, que figuran por encima de la zona de descenso, de la que luchan por escapar. El equipo andaluz no ha ganado aún este 2022 y el balear encontró la luz ante el Cádiz, que marca la zona roja a cinco puntos de la vida. No tiene más remedio el equipo de Sergio González que amarrar los puntos en el Nuevo Miribilla ante un Celta que vuelve a mirar a Europa. El Alavés, penúltimo e inmerso en una racha más que negativa, busca oxígeno en Mendizorroza a costa de un Valencia que también atraviesa un mal momento liguero tras sumar cinco jornadas sin ganar, las que no quiere alcanzar el Rayo Vallecano ante Osasuna después de caer en la Copa del Rey ante el Betis. Programa de la 24ª jornada: . Viernes: 21.00 Sevilla-Elche . Sábado: 14.00 Cádiz-Celta 16.15 Villarreal-Real Madrid 18.30 Rayo Vallecano-Osasuna 21.00 Atlético de Madrid-Getafe . Domingo: 14.00 Alavés-Valencia 16.15 Levante-Betis 18.30 Real Sociedad-Granada 21.00 Espanyol-Barcelona . Lunes: 21.00 Mallorca-Athletic. ( - 1 GMT).EFE. jap/ea