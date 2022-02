El regulador francés dice que Google Analytics plantea riesgos para la privacidad de los datos

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de Google en la entrada de las oficinas de Google en Londres, Reino Unido, 18 de enero de 2019. REUTERS/Hannah McKay

Por Mathieu Rosemain

PARÍS, 10 feb (Reuters) - Google Analytics, el servicio de análisis web más utilizado en el mundo, desarrollado por Google, entraña el riesgo de dar a los servicios de inteligencia estadounidenses acceso a los datos de los usuarios de sitios web franceses, según declaró el jueves el organismo de control francés CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés).

En una decisión dirigida al administrador de un sitio web francés no identificado, el regulador de la privacidad de los datos —uno de los más reivindicativos e influyentes de Europa— dijo que el gigante tecnológico estadounidense no había tomado suficientes medidas para garantizar los derechos de privacidad de los datos conforme a la normativa de la Unión Europea cuando estos se transferían entre Europa y Estados Unidos.

"Estas (medidas) no son suficientes para excluir la accesibilidad de estos datos a los servicios de inteligencia estadounidenses", dijo el regulador en un comunicado.

"Por lo tanto, existe un riesgo para los usuarios del sitio web francés que utilizan este servicio y cuyos datos se exportan".

La CNIL dijo que el administrador del sitio web francés en cuestión tenía un mes para cumplir con la normativa de la UE, y que había emitido órdenes similares a otros administradores de sitios web.

Google, propiedad de Alphabet, declinó hacer comentarios sobre la decisión de la CNIL. La empresa ha declarado anteriormente que Google Analytics no rastrea a las personas en Internet y que las organizaciones que utilizan esta herramienta tienen el control de los datos que recogen.

La decisión de la CNIL sucede a otra similar de su homóloga austriaca, que se produjo tras las quejas de la organización vienesa noyb (Non Of Your Business), un grupo de defensa fundado por el abogado austriaco y activista en favor de la privacidad Max Schrems, que ganó un caso de gran repercusión ante el máximo tribunal europeo en 2020.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó entonces un acuerdo de transferencia transatlántica de datos conocido como Escudo de Privacidad, en el que confían miles de empresas para servicios que van desde la infraestructura en la nube hasta las nóminas y las finanzas, debido a preocupaciones similares.

Varias grandes empresas, entre ellas Google y Facebook, de Meta, han pedido que se acuerde rápidamente un nuevo pacto transatlántico de transferencia de datos por los riesgos legales que supone para ellas.

"A largo plazo, o necesitamos protecciones adecuadas en Estados Unidos, o acabaremos con productos separados para Estados Unidos y la UE", dijo Schrems en reacción a la decisión de la CNIL.

"Personalmente preferiría mejores protecciones en Estados Unidos, pero esto depende del legislador estadounidense, no de nadie en Europa".

(Reporte de Mathieu Rosemain; información adicional de Foo Yun Chee; edición de Kirsten Donovan; traducción de Flora Gómez)