El Nantes, a dos pasos de romper 22 años de sequía

Redacción deportes, 10 feb (EFE).- El Nantes dio un paso más para acercarse a la final de la Copa de Francia, que no disputa desde el año 2000, tras superar 2-0 al Bastia, otro candidato que no saborea el éxito del partido por el título desde hace dos décadas y que se quedó sin premio. Con el español Pedro Chirivella al mando, el Nantes consiguió superar una prueba de fuego para retar a la historia. Ya ha llovido desde que ganó sus dos Copas de Francia consecutivas, en 1999 y 2000 tras superar al Sedan y al Amiens y el equipo dirigido por Antoine Kombouare no quería quedarse a las puertas de la que podría ser su octava final de la historia. Ahora, se enfrentará en las semifinales al Mónaco, mientras que en el otro lado del cuadro el Versailles 78, de la cuarta división de Francia, se verá las caras con el Niza. Pero, antes de alcanzar esa ronda, el Nantes tuvo que cumplir en un partido gris que ganó gracias a su mayor acierto. En la primera parte, se adelantó en el marcador gracias a un penalti transformado por Ludovic Blas. Esa fue su única ocasión. El Bastia, en cambio, acumuló hasta tres y, en todas, fue clave el guardameta Remy Descamps, que frenó un intento de cabeza de Lloyd Palun y dos remates de Benjamin Santelli. El Bastia perdonó y después lo pagó caro. Sin mucho brillo, el Nantes, en la segunda parte, frenó las intentonas de su rival y amasó el duelo hasta dejarlo sentenciado. Lo hizo Kolo Muani, que aprovechó un rebote dentro del área para subir el segundo tanto al marcador. Después, Willem Geubbels pudo redondear la victoria con el tercero, pero falló un mano a mano ante Johnny Placide y el Nantes se conformó con un 2-0 suficiente para mantenerse en la pelea por un título que no consigue desde hace 22 años. EFE jjl/apa