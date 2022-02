El Mobile no quiere mirar más allá de 2024 y admite interés de otras ciudades

Barcelona, 10 feb (EFE).- La patronal de la industria móvil y organizadora del Congreso Mundial de Móviles (MWC, por sus siglas en inglés), GSMA, está "muy centrada" en que el evento de este año sea un "éxito" y asegura no mirar más allá de 2024, cuando acaba el contrato con Barcelona, si bien admite que "siempre hay interés" de otras ciudades para acoger el salón. Son palabras del consejero delegado de GSMA, John Hoffman, en una entrevista concedida a Efe tres semanas antes de la celebración de la feria, en la que se esperan entre 40.000 y 60.000 asistentes. "No será una edición de transición sino más bien de crecimiento, viniendo de lo peor de la pandemia y avanzando hacia un Mobile normal. Es mucho más que una transición: es el futuro", ha defendido Hoffman en alusión al evento que comenzará el 28 de febrero y terminará el 3 de marzo. Ha asegurado que GSMA nunca ha barajado la posibilidad de suspender o aplazar el evento, dado que las tres ferias del año pasado -en Los Ángeles (EEUU), Shangái (China) y Barcelona- sirvieron de "aprendizaje" para lidiar con la pandemia. "Siempre hemos tenido mucha confianza", ha dicho, y ni siquiera el auge de la variante ómicron puso en alerta a los organizadores: "Hemos aprendido con la pandemia a ser flexibles y a hacerlo todo de forma segura, no nos hemos preocupado demasiado". El MWC de este año, que ocupará siete de los ocho pabellones con los que cuenta Fira Gran Via de Barcelona, compartirá espacio, como el año pasado, con el evento de empresas emergentes 4 Years From Now (4YFN), que solía desarrollarse en Fira Montjuïc. La organización todavía no ha decidido si en las próximas ediciones estos dos eventos volverán a celebrarse por separado o conjuntamente: "De cara al futuro, veremos qué es lo mejor para estos dos mundos". ¿Y A PARTIR DE 2024? En 2024 termina el contrato vigente que liga el MWC a Barcelona y, a dos años de esa fecha, Hoffman asegura no haber planteado todavía qué sucederá a partir de entonces. "Estamos muy centrados y asegurándonos de que el evento de 2022 sea exitoso. Una vez que lo hayamos logrado, probablemente empezaremos a pensar un poco más en el futuro", ha indicado. Ha asegurado, en este sentido, que debido a los beneficios que genera la feria en cuanto a impacto económico o creación de empleo "siempre hay interés hacia el MWC" por parte de otras ciudades, de entre las que ha excluido Madrid, de cuyos gobernantes afirma no haber recibido ninguna llamada. En pasadas ocasiones sí había citado urbes como París o Milán (Italia) como lugares "muy interesantes" en los que podría celebrarse el Mobile. En cualquier caso, ha dicho que trabajar con las autoridades barcelonesas, catalanas y estatales es "maravilloso" y ha minimizado el impacto que pueda tener el conflicto político catalán: "Hemos superado todos los obstáculos que se nos han presentado en el pasado y estoy seguro de que lo haremos en el futuro", ha señalado echando la vista atrás. ÁLVAREZ-PALLETE Y EL BARÇA Recientemente, el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, fue elegido nuevo presidente del consejo de la GSMA, lo que genera a Hoffman "una gran emoción". "Tiene una gran experiencia internacional, tanto en mercados grandes como más pequeños (...). Sus colegas de todo el globo consideraron que se sitúa en la mejor posición para el cargo y somos muy afortunados de ello", ha celebrado. De Hoffman también es conocida su pasión por el fútbol, en particular por el FC Barcelona, de quien espera "grandes cosas" en la segunda mitad de la temporada.