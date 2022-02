El FMI dice no tener un calendario para cerrar el acuerdo con Argentina

Washington, 10 feb (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) indicó este jueves que no dispone de un calendario para cerrar el acuerdo de refinanciación de un préstamo de más de 40.000 millones de dólares a Argentina, pero que ambas partes están trabajando para lograrlo "lo antes posible". En una rueda de prensa, el portavoz de la institución financiera internacional, Gerry Rice, aseguró que están trabajando "muy duramente, igual que lo están haciendo las autoridades argentinas" para ir lo más rápido posible y pidió "permanecer atentos" para próximas novedades. A finales de enero, el Gobierno argentino anunció un "entendimiento" con el FMI para refinanciar el crédito 'Stand By' que el organismo multilateral otorgó al Ejecutivo del conservador Mauricio Macri (2015-2019). Ese "entendimiento" funciona como un principio de acuerdo con unos fundamentos compartidos por ambas partes, pero todavía no es lo que en el Fondo llaman un "acuerdo de staff", que es el próximo paso antes de llevar la propuesta a la Junta Ejecutiva del organismo internacional. "Las negociaciones se están produciendo de forma bastante intensiva", aseguró Rice, quien añadió que lo que se busca es "una vía realista y pragmática para diseñar un programa creíble que pueda garantizar la estabilidad macroeconómica de Argentina". El principio de acuerdo contempla un "programa de facilidades extendidas" durante los próximos dos años y medio, con un paquete de medidas económicas que incluye la "reducción gradual" del déficit fiscal primario, que pasaría a representar un 2,5 % del PIB en 2022, un 1,9 % en 2023 y otro 0,9 % en 2024. También habrá una contracción de la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro, que caería desde el 3,7 % del PIB de 2021 hasta prácticamente el 0 % en 2024. El anuncio del "entendimiento" se hizo tras meses de intensas negociaciones marcadas por la necesidad del Gobierno argentino de extender los plazos de pago, ante la escasez de recursos para pagar los vencimientos, comenzando por el de marzo próximo. La semana pasada, Máximo Kirchner -hijo del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) y de la también exmandataria y actual vicepresidenta Cristina Fernández- renunció como jefe del grupo oficialista en Diputados con una carta con fuertes críticas a la negociación con el FMI. EFE arc/pamp/cpy