El Bayern abierto a reforma de la Bundesliga para aumentar tensión

Berlín, 10 feb (EFE).- El Bayern se ha mostrado abierto a una posible reforma de la Bundesliga en medio de un debate que se ha creado justo pensando en fórmulas para frenar la hegemonía bávara que se ha incrementado en la última década. Desde 2013 el Bayern ha acumulado nueve títulos de la Bundesliga consecutivos y a camino al décimo, actualmente con nueve puntos de ventaja sobre el segundo que es el Borussia Dortmund. En esa constelación es claro que el dramatismo en Alemania no está en la lucha por el título sino en otras luchas, contra el descenso o por las casillas que dan la clasificación a las competiciones europeas. Una fórmula que se ha planteado para hacer al menos más difícil que el Bayern arrase es que al final de la temporada el título se lo disputen los cuatro primeros clasificados, bien en una liguilla a partido único o bien con dos semifinales y una final. La nueva directora administrativa de la Liga Alemana de Fútbol (DFL), Donata Hopfen, se ha mostrado abierta a debatir el tema y el presidente del Consejo Directivo del Bayern, Oliver Kahn, ha dicho que el club está abierto a todo lo que aumente el dramatismo en el torneo alemán. "Me parece interesante discutir sobre nuevos modelos También en la Liga de Campeones hay un nuevo formato a partir de 2024 del que esperamos muchos. Una Bundesliga con semifinales y final traería dramatismo para los aficionados. Tiene sentido pensar en ello", dijo Kahn. Sin embargo, según una encuesta realizada por la revista "Kicker", la mayoría de los clubes son contrarios a la reforma. Entre los enemigos del posible nuevo formato están equipos que como el Bayer Leverlusen o el Union Berlín podrían sacar provecho del mismo. Un problema es que los actuales contratos de derechos de televisión son vigentes hasta la temporada 2025/2026 con lo que una modificación del formato de la competición exigiría una nueva negociación. Otro tema es la repartición de los nuevos ingresos que se generarían que, en caso de que favorecieran solo a los cuatro primeros, podrían contribuir a aumentar la brecha entre los clubes grandes y los pequeños. El antecesor de Hopfen en la DFL, Christian Seifert, ha señalado que la introducción de una ronda final en la Bundesliga representaría una especie de quiebre cultural y que para que se impusiera tendría que asegurarse la aceptación no solo de parte de los clubes sino también de parte de la afición.EFE rz/jad