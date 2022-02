El actor Bob Saget murió de un traumatismo craneal, según su familia

Los Ángeles (EE.UU.), 10 feb (EFE).- El actor estadounidense Bob Saget, popular por su papel en la serie "Full House", murió como consecuencia de un traumatismo craneal, según ha revelado su familia. Saget (Filadelfia, EE.UU., 1956) falleció en un hotel de Orlando (EE.UU.) donde fue encontrado sin vida por las autoridades el pasado 9 de enero. "Las autoridades determinaron que Bob murió por un traumatismo craneal. Llegaron a la conclusión de que accidentalmente se golpeó la parte posterior de la cabeza con algo, no pensó en ello y se fue a dormir", dice el comunicado de la familia que reproducen medios locales. "No hubo drogas ni alcohol involucrados", agrega la nota en la que la familia subraya que se han sentido "abrumados" por las increíbles muestras de afecto por parte de los seguidores del actor, "que han sido un gran consuelo para nosotros y por lo que estamos eternamente agradecidos". "Mientras seguimos llorando juntos, les pedimos a todos que recuerden el amor y el humor que Bob trajo a este mundo, y las lecciones que nos enseñó a todos: ser amables con todos, hacerles saber a las personas que amas que las amas", añade el comunicado. Tras las primeras investigaciones sobre el suceso, la oficina del sheriff de ese condado aclaró que no había señales de que se tratara de una muerte violenta y tampoco se encontraron drogas en el lugar. Saget había actuado la noche anterior en el auditorio Ponte Vedra Concert Hall (Jacksonville, EE.UU.) como parte de su gira de monólogos. Después de ese espectáculo cómico, el actor publicó un mensaje en Twitter con una foto suya en la que decía que le había encantado su show de esa noche y en el que daba las gracias a su público. Con una larga trayectoria dedicada al humor, Saget fue muy popular por su papel del padre viudo Danny Tanner en la gran familia televisiva de "Full House". En el reparto de esta famosa serie de comedia, que emitió 200 episodios, también aparecían otros intérpretes como John Stamos, Lori Loughlin y las hermanas Ashley Olsen y Mary-Kate Olsen (se alternaban dando vida a la hija más pequeña de la casa). EFE rml/hma