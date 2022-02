Disney avanza a medida que crece número de usuarios en streaming

(Bloomberg) -- Walt Disney Co. informó ventas y ganancias del primer trimestre que superaron fácilmente las previsiones de los analistas, impulsadas por sus parques temáticos homónimos. Los suscriptores del servicio de streaming insignia Disney+ aumentaron a 129,8 millones.

El gigante del entretenimiento con sede en Burbank, California dijo el miércoles que las ganancias aumentaron a US$1,06 por acción, superando el promedio de 57 centavos de las estimaciones de los analistas. Las ventas en el período finalizado el 1 de enero aumentaron a US$21.800 millones, superando las expectativas de $20.800 millones.

La gran sorpresa fueron las nuevas suscripciones a Disney+, que alcanzaron los 11,8 millones, por encima de los 8,17 millones que había proyectado Wall Street. Las acciones de Disney cayeron en noviembre después de que la compañía anunció un número de suscriptores por debajo de las proyecciones de los analistas.

Las acciones de Disney avanzaron hasta un 10% a $162,10 en operaciones extendidas después de que se anunciaran los resultados. Hasta el cierre de este miércoles, la acción había retrocedido un 4,9% este año.

Los parques temáticos de Disney también prosperaron a lo grande, generando US$2.450 millones en ingresos operativos, en comparación con la pérdida del año anterior. Los ingresos del parque se duplicaron desde mínimos registrados durante la pandemia y con la introducción de nuevos servicios como Genie+, un sistema que permite a los visitantes pagar una tarifa adicional para formarse en filas más cortas para los paseos.

Al igual que otras compañías de medios, Disney ha hecho una gran apuesta de el streaming es el futuro, a medida que los consumidores cancelan cada vez más seguido la televisión por cable tradicional para ver películas y programas de televisión en línea. Las pérdidas en la unidad directa al consumidor se ampliaron a US$593 millones debido a los aumentos en los costos de programación, marketing y tecnología. Aún así, es probable que las adiciones de suscriptores, junto con los resultados optimistas del negocio HBO Max de AT&T Inc., alivie las preocupaciones de los inversionistas de que el negocio streaming podría está desacelerando.

Es probable que el servicio streaming de Disney+ recibiera un impulso de la reciente película “Encanto”, que se estrenó en la plataforma en la víspera de Navidad. El musical animado entregó resultados modestos en taquilla, pero tuvo un buen recibimiento en línea.

“Encanto” fue la película más vista en streaming en las dos semanas posteriores a su estreno en Disney+, según Nielsen. Tanto el álbum de la banda sonora como la canción “No se habla de Bruno” ocupan el número 1 en las listas de Billboard. Durante el último trimestre también se estrenó en la plataforma el documental “The Beatles: Get Back” y una nueva serie basada en el personaje de Star Wars, Boba Fett.

Nota Original:

Disney Soars as Online Viewers Jump, Parks Boost Earnings (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.