Criticas a ministro alemán por rechazo a relajar las restricciones por covid

Berlín, 10 feb (EFE).- El ministro de Sanidad alemán, Karl Lauterbach, ha sido blanco de críticas por su rechazo a relajar restricciones en una fase de la pandemia en la que el número de contagios alcanza niveles récord pero esto no se refleja en un aumento proporcional de muertes y hospitalizaciones en cuidados intensivos. "Los recortes de derechos fundamentales tienen que basarse en pronósticos claros. El planteamiento de escenarios amenazantes no justifica el recorte de derechos fundamentales", dijo a la segunda cadena de la televisión alemana (ZDF) el jurista Stephan Rixe, miembro del Consejo de Ética, que formula recomendaciones no vinculantes el Gobierno. El jefe regional de Hamburgo de la Unión Cristianodemócrata (CDU), principal partido de oposición, Christoph Ploss calificó a Lauterbach de "ministro del miedo". Lauterbach se mostró contrario a una apertura precipitada y dijo que con ello podía llegarse a un aumento de la mortalidad por covid-19. "No quiero imaginar que en un momento tan avanzado de la pandemia, cuando tenemos buenas vacunas, lleguemos a una situación con 400 o 500 muertos al día", dijo Lauterbach a ZDF. Thorsten Lehr, director del simulador Covid de la Universidad del Sarre, dijo a la ZDF que dentro determinadas condiciones el pronóstico de 400 o 500 muertos al día era plausible. "Según nuestras simulaciones es posible que haya un promedio de entre 400 y 500 muertos diarios si la incidencia semanal está entre los 3.500 y los 4.000 contagios por 100.000 habitantes", dijo Lehr. Según los últimos datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, la incidencia semanal en Alemania alcanzó un nuevo récord de 1.465,4 contagios por 100.000 habitantes. Los nuevos contagios reportados en las últimas 24 horas alcanzaron los 247.862 frente a los 236.620 del jueves de la semana anterior. Un total de 238 personas murieron por causas relacionadas con la enfermedad. Se considera que la cifra real es mayor ya que no todas las personas que dan positivo en test rápido confirman el diagnóstico a través de un PCR con lo que no aparecen en las estadísticas oficiales. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado 11.769.540 casos confirmados de coronavirus y 119.453 muertes asociadas el coronavirus. En Alemania un 74,6 por ciento de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna, un 54,7 por ciento también la dosis de refuerzo y un 76 por ciento al menos la primera dosis. Con ello el Gobierno no logró su objetivo de que al menos el 80 por ciento de la población tuviera la primera dosis antes de finales de enero.EFE rz/ig