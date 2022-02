COE "Queralt ha demostrado que no hay obstáculos que no se puedan salvar"

Redacción Deportes, 10 feb (EFE).- Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), afirmó que Queralt Castellet, plata en halfpipe de snowboard, "ha demostrado que no hay obstáculos que no se puedan salvar". "Es una grandísima alegría, una medalla muy importante para la federación y para el deporte español", dijo sobre la quinta medalla de la historia del deporte olímpico invernal español. "Queralt es una soñadora, una mujer que tuvo desde muy joven una ilusión y que no ha parado hasta conseguirlo", añadió Blanco tras la prueba. El presidente del COE recordó que "el halfpipe es una especialidad que no había en España y Queralt tuvo que irse fuera. Tuvo que luchar contra todo y contra todos". La 'rider', añadió, ha competido en Pekín sola, sin la asistencia de su equipo, afectado por el covid. "Le pidió al director de Deportes del COE un teléfono para estar en contacto con su entrenador", comentó. "Esta es una medalla con un relato y una filosofía muy importantes. Cuando la gente conozca su verdadera historia, será admirada y querida por toda España", afirmó. Tras cinco Juegos, Blanco recordó cómo en los de Vancouver 2010 conoció a "una niña que tenía muchos problemas, con el mundo por hogar, pero que ha superado todas las adversidades". "Ya disputó la medalla en otros Juegos pero ha llegado aquí y lo ha hecho increíble", dijo. "Para ella, su familia y los que la han acompañado a lo largo de todo el camino hoy es un día grande. Es una gran campeona ha demostrado hoy la grandeza del deporte y que no hay obstáculos que no se puedan salvar". Blanco incidió en que en el equipo olímpico español hay "jóvenes con mucho futuro". "No tenemos un equipo muy grande, pero sí de mucha calidad", dijo.