Castellet: "Aprender todos los días me ha dado la fuerza para cinco Juegos"

Pekín, 10 feb (EFE).- Queralt Castellet, ganadora de una medalla de plata en halfpipe de snowboard en Pekín 2022, sus quintos Juegos Olímpicos, dijo que "la motivación de aprender todos los días de la montaña y de la propia competición" le ha dado fuerzas para perseverar durante casi dos décadas y llegar hasta la cumbre de su carrera. "Y los siguientes Juegos, también", afirmó sobre su futuro olímpico. "Si te dedicas a lo que es tu pasión, esa fuerza es imprescindible", dijo en conferencia de prensa tras su medalla. "Me lleva esa motivación de aprender todos los días de la montaña, del snowboard y de vivir haciendo esto. Realmente me siento muy afortunada. Si pudiera, no dejaría de hacer esto nunca". "La competición es lo mío y ahora es cuando más estoy disfrutando de mi 'riding'. La estoy gozando un montón. En el pipe, fuera de pista, en la montaña... por eso tengo la fuerza de seguir haciéndolo porque realmente me encanta", afirmó. "Aún me cuesta creerlo, es increíble lo que ha pasado hoy, es algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras", dijo la 'rider' catalana. "Son muchos años de trabajo y sacrificio, es media vida persiguiéndolo, y cuando ocurre cuesta creerlo. Hay muchas gente detrás y me siento agradecida por todo el apoyo y muy orgullosa. Soy muy feliz, disfruto cada día en la nieve", insistió. Castellet destacó que "nada bueno llega fácil" y que la medalla de hoy es fruto de "un trabajo constante, aunque lo único que cuenta es la ronda en este momento tan corto". La esquiadora admitió que se quitó "un peso de encima" tras ver la nota de 90,25 en la segunda ronda, tras la séptima plaza de la primera. La mayor en edad de las participantes, a los 32 años, Castellet aseguró que "eso no tiene nada que ver, el 'riding' es lo que cuenta". Después de quedarse cerca del podio en otros Juegos, aseguro que la medalla olímpica "no era una mochila" que le pesase mucho, sino "un objetivo".