Biden expresa su apoyo al secretario de Salud EEUU tras rumores de tensiones

Washington, 10 feb (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó este jueves su apoyo al secretario de Salud del país, Xavier Becerra, en medio de rumores sobre la presunta frustración de algunos en la Casa Blanca con este miembro latino del gabinete presidencial. Biden viajó acompañado de Becerra a Culpeper (Virginia), y durante un discurso sobre cómo bajar los precios de los medicamentos, agradeció al secretario de Salud que aceptara en 2020 su petición de unirse a su Gobierno. "Nos ha ayudado tanto (Becerra) a hacer tantos avances, para lograr que la gente se vacune, consiga seguros médicos y tenga unos cuidados de salud más asequibles", dijo Biden. El mandatario expresaba así en público lo que había dicho también en privado el viernes, cuando llamó a Becerra para dejarle claro que tiene su respaldo y su confianza, confirmó a Efe una funcionaria de la Casa Blanca. La razón de esa llamada fue una información publicada la semana pasada en el diario The Washington Post, según la cual hay funcionarios de la Casa Blanca que están frustrados con el papel de Becerra en la respuesta a la pandemia. Un alto funcionario estadounidense, que pidió el anonimato, dijo al diario que Becerra tiene un papel demasiado "pasivo" en la lucha del Gobierno contra la covid-19, algo que algunas fuentes consultadas por el rotativo atribuyen a que la Casa Blanca nunca le asignó una función clara al respecto. El coordinador de la respuesta a la pandemia de Estados Unidos no es Becerra, sino Jeff Zients, un asesor de Biden que aparece regularmente en las ruedas de prensa de la covid-19, en las que el secretario de Salud no participa. Pese a ese bajo perfil público, un funcionario de la Casa Blanca aseguró a Efe que Becerra desempeña un "papel clave en la respuesta a la covid-19", y que se están buscando "nuevas formas" para otorgarle un rol más destacado. La publicación del artículo del Post preocupó a algunos grupos hispanos, como la organización progresista Latino Victory, que según la cadena NBC News, contactaron a la Casa Blanca para asegurarse de que apoyan a Becerra, uno de los cuatro miembros latinos del gabinete de Biden. "Nos dieron una respuesta clara de que van a reajustar las cosas y Xavier Becerra va a estar en primera fila", dijo a la citada cadena la presidenta de Latino Victory, Nathalie Rayes. El funcionario consultado por Efe negó que la decisión de Biden de acudir acompañado de Becerra a su viaje de este jueves se debiera a los recientes rumores, que tildó de "cotilleos anónimos que no son ciertos". Otra funcionaria de la Casa Blanca que habló con Efe destacó el papel de Becerra a la hora de "comunicarse con la comunidad latina", y afirmó que habla "por lo menos dos veces a la semana con algún medio local en español". No obstante, Becerra es uno de los pocos miembros del gabinete que no han dado todavía una rueda de prensa en la Casa Blanca, aunque se espera que lo haga pronto, según la cadena CNN. La funcionaria confirmó además que el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klain, habló recientemente con miembros del Caucus Hispano del Congreso para garantizar que Biden apoya a Becerra. El 52 % de los latinos del país apoyan la gestión de Biden como presidente, de acuerdo a una encuesta de enero del centro Pew, aunque algunos estrategas consideran necesario reforzar la relación del Gobierno con los hispanos para evitar un batacazo en las elecciones legislativas de noviembre. EFE llb/ssa