Arrestan en Guatemala a exmandataria de comisión contra la impunidad de ONU

Ciudad de Guatemala, 10 feb (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala arrestaron este jueves a la exmandataria de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) por un caso que se encuentra "bajo reserva". Se trata de Leysi Indira Santizo Rodas, quien en declaraciones a periodistas a su arribó a la Torre de Tribunales, en el centro de la Ciudad de Guatemala, explicó que desconocía el motivo de su captura cuando se encontraba en su residencia. "No he cometido ningún delito", aseguró la exmandataria de la Cicig, un organismo de las Naciones Unidas que colaboraba con Guatemala en el combate a la corrupción y la impunidad hasta que fue expulsada en 2019 por decisión del presidente en aquel momento, Jimmy Morales, al señalarla de "inferencia en asuntos internos". El Ministerio Público (MP) solo se ha limitado a informar que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), realiza allanamientos para ejecutar órdenes de aprehensión autorizadas por el Juzgado de Primera Instancia Penal para Diligencias Urgentes de Investigación. El MP precisó además que este caso se denomina "Cooptación y Corrupción Judicial" y que está en reserva al encontrarse en investigación. Según medios locales, Santizo Rodas supuestamente está acusada de obstrucción de la justicia por una decisión durante un proceso en un caso de alto impacto, aunque dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades. Además de la exmandataria de la CICIG también ha sido capturada la abogada guatemalteca Eva Xiomara Sosa, exfiscal de la FECI. Adentro de la Torre de Tribunales, Santizo Rodas añadió que considera que su captura es en represalia por su labor al frente de la Cicig, un ente que entre 2014 y 2019, de la mano del Ministerio Público, emprendió una histórica lucha anticorrupción en Guatemala en la que imputaron a más de 200 políticos y miembros de la élite empresarial. UNA "CACERÍA" DE OPERADORES DE JUSTICIA Las detenciones de este jueves generaron críticas en varios sectores de la población, en especial contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, quien en septiembre pasado fue sancionada por Estados Unidos acusada de "obstruir" casos de alto impacto. En declaraciones a la radio local Emisoras Unidas, el extitular de la FECI, Juan Francisco Sandoval, exiliado en Estados Unidos tras ser destituido en junio del año pasado por Porras, calificó de "una cacería" de operadores de justicia las detenciones de este jueves. Sandoval fue una de los principales fiscales que dirigieron la lucha anticorrupción en Guatemala entre 2014 y 2019 junto a la exjefa del Ministerio Público (2014-2018) Thelma Aldana y el abogado colombiano Iván Velásquez, quien dirigió la Cicig entre 2103 y 2019. Aldana también tuvo que dejar Guatemala por los intentos de "criminalización" en su contra como ha indicado en varias ocasiones y a Velásquez no se le permitió volver a ingresar en Guatemala en 2018 tras un viaje al exterior. La Cicig se estableció en Guatemala en 2007 a través de un acuerdo entre el Gobierno y las Naciones Unidas para desarticular los aparatos clandestinos dentro del Estado en el país centroamericano. Durante su permanencia en el país hasta que fue expulsada por el presidente Jimmy Morales, este organismo contribuyó a desbaratar docenas de casos de corrupción, incluido uno denominado "Cooptación del Estado" en el que señalaba los nexos de las élites empresariales con los políticos de turno durante varios Gobiernos y con distintos candidatos presidenciales en la última década. EFE oro/jcm/jrh