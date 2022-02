Agustín Almodóvar cuestiona el sistema español de elección para los Óscar

Madrid, 10 feb (EFE).- Agustín Almodóvar, productor de El Deseo y hermano del director de cine Pedro Almodóvar, se cuestiona hoy el modo en que la Academia del Cine designa la película para representar a España en los Óscar y le sugiere que "revise el sistema". Se refiere así a la decisión de la Academia española del Cine de presentar a los Óscar en la categoría de mejor película internacional la cinta "El buen patrón", de Fernando León de Aranoa, que finalmente no competirá por la estatuilla, mientras que la actriz Penélope Cruz y Alberto Iglesias sí están nominados por sus trabajos en el película de Pedro Almodóvar "Madres paralelas". "Ha vuelto a suceder como en 2003. Honestamente creo que @Academiadecine debe revisar el sistema de elegir la película española para los Óscar", escribe el cineasta en su cuenta de Twitter y acompaña el tuit con una foto de Pedro Almodóvar flanqueado por Penélope Cruz y Alberto Iglesias. En 2003, la Academia española del Cine decidió enviar a los Oscar "Los lunes al sol", de León de Aranoa, pero no pasó el corte de las cinco nominadas. Entonces rechazó el filme "Hable con ella", que sí obtuvo dos nominaciones directas en los Óscar, a mejor director y mejor guion original (ambas para Pedro Almodóvar), y que culminaron en un Óscar, el de guion. Según explica a Efe Agustín Almodóvar, el problema del proceso en España radica en que es "muy diferente" elegir la película que representará al país y a la industria cultural española en los Óscar de las que serán merecedoras de premios Goya, que son los gremios quienes lo deciden. "Para mi el sistema debería ser más objetivo y transparente", apunta Almodóvar, que pone como ejemplo a Francia, donde "la segunda ronda de votaciones lo hace un comité con nombres y apellidos, que preside Thierry Fremont, director del Instituto Lumière y del Festival de Cannes, al frente de un grupo de gente notable de la industria" que decide sobre una lista facilitada por la Academia. Un tribunal "con nombres y apellidos y con un currículo con experiencia" debate qué película tendría más oportunidades, mientras en España, agrega, "el problema es que es un sistema opaco, no sabemos cuánta gente vota, ni cómo, y es anónimo -los interesados nos votamos a nosotros mismos- y me parece que una decisión tan trascendente debería ser lo contrario". El productor está convencido de que este año había que haber hecho más caso a las "señales": "Madres paralelas" era "la película que esperaban en Hollywood, eso se nota -apunta- y, además, han pasado muchas cosas que va a ser muy difícil que se repitan", como que la cinta clausuró el Festival de Nueva York y la ciudad tiene sus calles empapeladas con la cara de Penélope Cruz, aparte de que este año también se abrió una sala "solo para él" en el Museo de Hollywood. "Cómo no nos vamos aprovechar de eso", se lamenta y agrega que podría ser ya el momento de cambiar el sistema de ternas para elegir al representante de España en los Óscar, este año integrada por "El buen patrón", "Madres paralelas" y "Mediterráneo". "Personalmente, creo que se ha convertido el medio en el fin, independientemente de que luego el resultado pueda ser el más óptimo para conseguir lo que queremos. Y todo esto que digo -concluye- no es contra nadie, y menos contra Fernando León, que ha hecho una película maravillosa que adoramos todos". Sí llega a los Óscar el protagonista de "El buen patrón", Javier Bardem, pero por el filme "Being the Ricardos". EFE aga/acm