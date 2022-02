Actualización de coberturas EFE Audiovisual Internacional 10 feb (16.00 GMT)

Madrid, 10 feb (EFE).- NUEVAS COBERTURAS: .- Ciudad de México (México).- El presidente de México aclara que "no hay ninguna ruptura" con España. (vídeo) (audio) .- San José (Costa Rica).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos lleva a cabo una audiencia contra el Estado de Bolivia por la alegada desaparición forzada de Juan Carlos Flores Bedregal, dirigente del Partido Obrero Revolucionario y diputado nacional, ocurrida en el marco del golpe de Estado de julio de 1980 por fuerzas militares. (vídeo) .- Caracas (Venezuela).- El Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) acudirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para impugnar el proceso convocado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el pasado 26 de enero de recolección de firmas para activar un posible revocatorio al presidente Nicolás Maduro. (vídeo) .- Washington (EE.UU.).- La tasa de inflación en Estados Unidos se disparó en enero hasta el 7,5 % -cinco décimas por encima de la de diciembre-, lo que aumenta todavía más la presión sobre la Reserva Federal (Fed) para que proceda con un aumento de los tipos de interés. (vídeo) .- Ciudad de Panamá (Panamá).- Panamá acoge la V reunión ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), con la participación virtual y presencial de ministros y altos funcionarios de América Latina y el Caribe. (vídeo) .- Quito (Ecuador).- España y Ecuador ponen en marcha un plan de visados temporales para el sector agrícola con la concesión de las primeras visas. (vídeo) .- Ciudad de México (México).- Greenpeace realiza un acto frente a Cancillería para denunciar que México no atiende el Tratado Global de Oceános. (vídeo) .- Chiapas (México).- Celebran en Chiapas la tradicional fiesta por San Caralampio. (vídeo) .- Miami (EE.UU.).- Después del éxito de las exposiciones inmersivas de Van Gogh, Miami acogerá ahora una exhibición "multisensorial" del artista francés y gran exponente del impresionismo Claude Monet. (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Lin-Manuel Miranda podría entrar en el exclusivo grupo de artistas EGOT (ganadores de un Emmy, Grammy, Óscar y Tony) si se hace con el Óscar a la mejor canción por "Dos Oruguitas". Un logro que "jamás pensó" cuando escribía su primer musical "para funciones escolares". (vídeo) .- Los Ángeles (EE.UU.).- Los Ángeles aguarda con expectación el Super Bowl 2022 del domingo tras más de dos décadas sin NFL. (vídeo) COBERTURAS PENDIENTES: .- Bruselas (Bélgica).- Tras su reciente viaje a Kiev, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, analiza en Bruselas la crisis entre Ucrania y Rusia con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y de Defensa, Josep Borrell. (vídeo)(audio)(VIVO) .- Bruselas (Bélgica).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, recibe al primer ministro británico, Boris Johnson, quien viajará después a Polonia como parte de un esfuerzo diplomático a múltiples niveles sobre la crisis de Ucrania. (vídeo)(audio) .- Bruselas (Bélgica).- La Comisión Europea revisa este jueves en Bruselas sus perspectivas de crecimiento de la eurozona y la Unión Europea para este año, que en noviembre pasado fueron de un crecimiento del 4,3 % pero que se han visto afectadas por la inflación y las medidas para contener la variante ómicron. (vídeo)(audio) .- Ottawa (Canadá).- Los manifestantes antivacunas que ocupan el centro de Ottawa están cada vez más envalentonados ante la impotencia de las autoridades para sacarles por la fuerza de las calles de la capital canadiense, lo que crea una creciente crispación entre los habitantes de la ciudad. (vídeo)(audio) .- La Paz (Bolivia).- El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez por el caso llamado "golpe de Estado II", la crisis política con la que llegó a la presidencia en noviembre de 2019, comienza en La Paz en medio de las quejas de su familia porque se desarrolle de manera virtual y el anuncio de la exmandataria de iniciar una huelga de hambre. (vídeo) .- Lima (Perú).- La tensión y la incertidumbre política se mantienen en Perú, a la espera de conocer una posición mayoritaria del Congreso sobre el nuevo gabinete de ministros y las peticiones cada vez más numerosas para que el presidente Pedro Castillo renuncie al cargo. (vídeo) .- Santiago de Chile.- Lejos quedan esas imágenes de turistas caminando entre moáis y haciendo fila para fotografiarse con los famosos monolitos humanoides: Isla de Pascua, el remoto archipiélago chileno en pleno Océano Pacífico, está a punto de cumplir dos años cerrada al mundo y sin planes cercanos de apertura. (vídeo) .- París (Francia).- La OCDE publica su informe sobre Colombia, en un acto conjunto en su sede de París encabezado por el secretario general de la organización, Mathias Cormann, y el presidente colombiano, Iván Duque. (vídeo) (audio) .- Berlín (Alemania).- La película "Peter von Kant", del francés François Ozon, inaugura este jueves en Berlín la 72 edición de la Berlinale, un festival ansioso de lanzar señales positivas al sector del cine y al mismo tiempo reflexionar sobre los duros tiempos actuales. (vídeo)(audio) .- Berlín (Alemania).- El cine español y latinoamericano tendrá una importante presencia en la Berlinale, que se inaugura en Berlín, con tres películas que pelearán por el Oso de Oro y diversos filmes en las secciones paralelas, con la mayoría de sus directores presentes en esta edición que apuesta por la presencialidad. (vídeo) .- San José (Costa Rica).- El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Ricardo Pérez Manrique, habla en entrevista con Efe acerca de la situación de los derechos humanos en Latinoamérica y los retos que enfrenta el tribunal.(vídeo) (audio) .- Montevideo (Uruguay).- Tras su aplazamiento de una semana por lluvia, Montevideo vibra con el Desfile de Llamadas, uno de los momentos más importantes del Carnaval uruguayo, en el que la tradición afrouruguaya se exhibe por los barrios Sur y Palermo a ritmo de los tambores del candombe. (vídeo) .- Miami (EE.UU.).- El experto en fenómenos meteorológicos extremos Richard Olson asegura que los sistemas de medición de los huracanes están anticuados y propugna en entrevista con Efe actualizarlos y agregar el agua como elemento clave para calcular el daño potencial de estos fenómenos. (vídeo) (audio) COBERTURAS ENVIADAS: .- Bruselas (Bélgica).- El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este jueves que ha enviado una carta al ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la que le invita a seguir con el diálogo para resolver la crisis surgida por la concentración militar de Moscú en torno a Ucrania. (vídeo) .- Moscú (Rusia).- La ministra británica de Exteriores, Liz Truss, instó hoy a Rusia a elegir la diplomacia como alternativa a una guerra que sería "un desastre" para la población rusa y ucraniana, y a abandonar la retórica de la Guerra Fría para entablar un diálogo con la OTAN para mejorar la seguridad europea. (vídeo) (audio) .- Moscú (Rusia).- Las fuerzas armadas de Rusia y Bielorrusia inician hoy los ejercicios militares conjuntos "Determinación aliada-2022", que se llevan a cabo en territorio bielorruso y que se prolongarán hasta el próximo día 20, informó el Ministerio ruso de Defensa. (vídeo) .-Moscú (Rusia).- Rusia hizo hoy una demostración de fuerza en la frontera con Ucrania con el inicio de maniobras militares conjuntas con Bielorrusia, paso que la OTAN considera contrario a la desescalada entre rusos y ucranianos demandada por Occidente. (vídeo) .- Grenoble (Francia).- Los ministros de Sanidad de la Unión Europea discuten cómo, a la luz de las experiencias de la pandemia, se puede avanzar en políticas comunes en el sector para crear una auténtica "Europa de la Sanidad". (vídeo) .- Grenoble (Francia).- Los ministros de Sanidad de los países miembros de la Unión Europea se dan cita hoy en una reunión informal en el Museo de Grenoble (Francia) para discutir políticas comunes en el sector que contribuyan a crear una "Europa de la Sanidad". (vídeo) .- Grenoble (Francia).- La ministra de Sanidad, Carolina Darias, confió este jueves en que la vacuna española Hipra, actualmente en fase III de ensayos clínicos, esté aprobada a mediados de este año. (vídeo) (audio) .- Bruselas (Bélgica).- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, pidió este jueves esperar a que concluya el "proceso" de investigaciones sobre los eventos sociales en oficinas públicas y en la sede del Ejecutivo en época de restricciones para contener la pandemia. (vídeo) .- Buenos Aires (Argentina).- El Gobierno argentino justificó este jueves el refuerzo de sus relaciones bilaterales con Rusia y China, al considerar que estos lazos forman parte de "una nueva mirada sobre el mundo multilateral" y que hay que superar las lógicas de la guerra fría. (vídeo) .- Dakar (Senegal).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, afirmó este jueves en Dakar que la Unión Europea (UE) quiere invertir 150.000 millones de euros en infraestructuras en África. (vídeo) .- Uttar Pradesh (India).- El estado norteño indio de Uttar Pradesh, con 200 millones de habitantes, arrancó este jueves la primera de las siete fases de unas elecciones regionales en las que el gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) espera repetir un nuevo mandato con la vista puesta en los comicios generales de 2024. (vídeo) .- Beirut (Líbano).- Familiares de las víctimas de la explosión en el puerto de Beirut del pasado 4 de agosto de 2020 se reunieron hoy frente al Palacio de Justicia para apoyar al juez que realice la investigación de los hechos, Tarek Bitar, tras verse obligado a suspender su trabajo. (vídeo) .- San Juan (Filipinas).- Las clases escolares se reanudan en Filipinas bajo fuertes medidas de seguridad como la toma de temperatura o el uso de la mascarilla obligatoria tras casi dos años de cierre por la pandemia. (vídeo) .- Hong Kong.- Hong Kong endurece a partir de este jueves sus medidas de control y prevención contra la covid para frenar el reciente aumento de positivos en el territorio, que hasta la fecha ha vacunado al 83 % de la población. (vídeo) .- Bremen (Alemania).- Bremen sitúa un camión de vacunación de la Cruz Roja Alemana frente a un centro comercial para seguir con la campaña de vacunación, que ahora alcanza el 89,6% de los habitantes en el estado federal alemán. (vídeo) .- San Petersburgo (Rusia).- En plena ola de contagios de coronavirus y con la cifra récord de más de 197.000 nuevos casos diarios registrados la jornada de ayer, Rusia desinfecta varias veces al día su flota de transporte urbano como parte de los esfuerzos para contener el avance del virus, aunque el Kremlin ha descartado de momento medidas drásticas como confinamientos o paralización de sectores económicos. (vídeo) .- Saná (Yemen).- Abdulhafez Jobran escapó a la muerte hace un año, cuando el autobús en el que viajaba sufrió las consecuencias de un bombardeo en una carretera cerca de Marib, en el centro del Yemen. El estudiante de 23 años fue uno de los tres supervivientes y ahora recibe rehabilitación y espera tener una prótesis pronto. (vídeo) .- Yuba (Sudán del Sur).- Yuba es la capital de una nación rota. Los símbolos de esta ciudad, deteriorados por una guerra civil, han perdido su significado en Sudán del Sur, el país más joven del mundo pero aún marcado por viejas heridas. (vídeo) .- La Habana (Cuba).- El matrimonio homosexual es un acto de "justicia social", asegura en una entrevista a Efe el subdirector del estatal Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, Manuel Vázquez. (vídeo) .- Kabul (Afganistán).- Con su designación este mes al frente de un hospital de maternidad en Kabul, la doctora Malalai Faizi se convirtió en la primera mujer nombrada por el Gobierno talibán al frente de una institución pública, un paso hacia una posible relajación de las restricciones laborales femeninas en Afganistán. (vídeo) .- Karachi (Pakistán.- La imagen de una joven musulmana que grita "Alá es grande" a una turba de estudiantes hindúes que le reprochan el uso del hiyab o velo islámico en un instituto donde lo habían prohibido generó multitudinarias muestras de apoyo hacia la joven, convertida en símbolo de la lucha de las minorías religiosas en la India e incluso en Pakistán. (vídeo) .- Navarra (España).- Jesús Zudaire, presidente de la Asociación de Víctimas de Abusos, recibe con "dudas" la creación de comisiones de investigaciones que, no obstante, apoya para que la Iglesia asuma sus responsabilidades, al tiempo que exige que se rompa el Concordato que regula las relaciones entre la Santa Sede y el Estado español y que "lo cubre todo". (vídeo) (audio) .- La Paz (Bolivia).- Bolivia se ha propuesto revalorizar los nombres indígenas, en especial provenientes de los idiomas aimara, quechua y guaraní en los que abunda el significado, una tarea que se contrapone a la intención cada vez más creciente de recurrir a referencias extranjeras o personajes de moda. (vídeo) .- Barcelona (España).- GSMA, la patronal de la industria móvil, organizadora del Mobile World Congress (MWC), prevé que entre 40.000 y 60.000 asistentes participen en la edición de 2022, más del doble que el año pasado, y que la feria genere un impacto de 240 millones de euros en la economía de Barcelona. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- La Comisión Europea recortó este jueves tres décimas, hasta el 4 %, sus previsiones de crecimiento del PIB de la eurozona este año, mientras que sitúa la inflación al cierre del ejercicio en el 3,5 %. (vídeo) .- Bruselas (Bélgica).- La Comisión Europea explicó este jueves que no puede ampliar su papel de control de la distribución entre regiones de los fondos de recuperación europeos en España más allá de lo contemplado en el plan acordado con el Gobierno, después de que el PP haya denunciado en Bruselas el supuesto uso "arbitrario" de este dinero. (vídeo) (audio) .- Hanói (Vietnam).- Los vietnamitas compraron este jueves oro en Hanói por el décimo día del primer mes lunar o el "Día del Dios de la Riqueza", una creencia que dice que traerá buena fortuna a los negocios y a las familias durante el nuevo año. (vídeo) .- Luxemburgo.- España defendió este jueves que las emisiones de dióxido de nitrógeno en Madrid y en Barcelona y su área metropolitana han bajado y están ya prácticamente en niveles acordes a la directiva comunitaria, pese al incumplimiento entre 2010 y 2018, mientras Bruselas sostiene que las medidas para paliar este exceso de emisiones llegaron "demasiado tarde". (vídeo) (audio) .- Atenas (Grecia).- El Gobierno griego aspira a que en ocho años uno de cada tres coches sea eléctrico, un objetivo ambicioso en un país donde la conciencia medioambiental es escasa, la crisis económica sigue marcando la vida cotidiana y los puntos de recarga para este tipo de vehículos continúan siendo muy limitados. (vídeo) .- Tokio (Japón).- Un temporal de nieve que afecta desde este jueves a Tokio y regiones colindantes ha causado la cancelación de más de un centenar de vuelos domésticos, además de interrupciones de decenas de líneas ferroviarias y del transporte por carretera. (vídeo) .- Moscú (Rusia).- El frío en Moscú, donde los termómetros rondan los cero grados, ha propiciado hoy una fuerte tormenta de nieve en la capital rusa. (vídeo) .- Kandahar (Afganistán).- Autoridades de Kandahar iniciaron los trabajos de construcción de dos canales que ayudarán a proteger la zona contra inundaciones. (vídeo) .- Tokio (Japón).- Las conexiones entre el artista barcelonés Joan Miró y Japón centran la hasta ahora mayor muestra del autor en el país, que aborda a través de más de un centenar de obras la influencia del grabado o la caligrafía japonesa en su trayectoria. (vídeo) (audio) .- Calcuta (India).- La imagen de una joven musulmana que grita "Alá es grande" a una turba de estudiantes hindúes que le reprochan el uso del hiyab o velo islámico en un instituto donde lo habían prohibido generó este miércoles multitudinarias muestras de apoyo hacia la joven, convertida en símbolo de la lucha de las minorías religiosas en la India. (vídeo) .- Bilbao (España).- El Museo Guggenheim de Bilbao abre al público, a partir de este viernes, la muestra “Del Fauvismo al Surrealismo: obras maestras del Musée d'Art Moderne de Paris". (vídeo) .- Valencia (España).- Todo el mundo conoce la estatuilla de los Premios Goya, esa que reconoce lo mejor del cine en España, pero quizá no todos sepan que salió, hace más de un siglo, de las manos del escultor valenciano Mariano Benlliure y que en el Museo de Bellas Artes de Valencia puede contemplarse uno de los originales. (vídeo) .- Madrid (España).-La Dirección de Medioambiente de la Agencia Efe, Efeverde, y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre otros, han recibido este jueves la medallas al Mérito de la Protección Civil 2021, que premia la protección de personas y bienes y la colaboración en situaciones de emergencia. (vídeo) .- Zhangjiakou (China).- La barcelonesa Queralt Castellet, que acaba de lograr la primera medalla de España en los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 al capturar plata en la prueba de halfpipe de snowboard (tabla de nieve) disputada este jueves, declaró en Zhangjiakou, que está "emocionada" y "muy feliz" tras acabar segunda una prueba que ganó la gran favorita, la estadounidense Chloe Kim. (vídeo) (audio) .- Zhangjiakou (China).- May Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) declaró a EFE desde Zhangjiakou que la barcelonesa Queralt Castellet, que acaba de lograr este jueves la primera medalla de España en los Juegos Olímpicos de invierno de Pekín 2022 al capturar plata en la prueba de halfpipe de snowboard, "se lo merecía" y que "el deporte ha hecho justicia con ella". (vídeo) (audio) .- Pekín (China).- 30 días. Ése es el largo plazo de espera que fija la tienda oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno para recibir en casa los artículos de la mascota olímpica Bing Dwen Dwen, un simpático oso panda recubierto de un traje de hielo que ha desatado un auténtico frenesí consumista en China. (vídeo) .- Barcelona (España).- El FC Barcelona ha adelantado este jueves el tráiler de 'Matchday-Queens of The Pitch', la serie documental sobre el triplete del Barça Femenino que se podrá ver a partir del 25 febrero en exclusiva en Barça TV+, la plataforma de streaming del club azulgrana. (vídeo) .- Guadalajara (México).- La participación del mexicano Donovan Carrillo en la final de patinaje artístico de los Juegos de Invierno alborotó la noche del miércoles en Guadalajara, su ciudad natal, donde la familia y los amigos hicieron un viaje al pasado. (vídeo) .- Pekín (China).- Tras 40 años de estar alejados de las pistas, los miembros del equipo de hockey sobre hielo que formaron parte del club amateur "Beijing 1979" reiniciaron sus entrenamientos para volver a gozar de la adrenalina que provoca este deporte. 