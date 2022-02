111-85. Los Jazz humillan a los Warriors y acaban con su racha de 9 victorias

Redacción deportes (EE.UU.), 10 feb (EFE).- Los Utah Jazz abortaron una racha de 9 victorias de los Golden State Warriors al vencerlos de forma contundente (111-85) con un Bojan Bogdanovic especialmente acertado y con Hassan Whiteside dominando en los rebotes. Aunque Donovan Mitchell se quedó cerca del triple-doble con 14 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, la victoria de los de Utah no hubiera sido posible sin los 23 puntos y 6 rebotes de Bogdanovic y los 9 puntos, 17 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 7 tapones de Whiteside. El máximo anotador de unos desacertados Warriors (35,9 % en tiros) fue Jordan Poole, con 18 puntos (5 de 14 en tiros) 3 rebotes y 3 asistencias mientras que Stephen Curry se quedó en 16 puntos (5 de 13 en tiros), 7 rebotes y 2 asistencias. El mexicano-estadounidense Juan Toscano-Anderson jugó 19 minutos en los Warriors en los que logró 11 puntos (4 de 9 en tiros, 3 de 6 en triples), un rebote y 2 asistencias. Los Jazz (34-21) han sumado cuatro victorias seguidas y son cuartos en el Oeste en tanto que los Warriors son segundos en la misma conferencia (41-14). Por otra parte, los Jazz anunciaron este miércoles que han fichado al español Juancho Hernangómez de los San Antonio Spurs y a Nickeil Alexander-Walker de los Portland Trail Blazers en un traspaso a tres bandas por el que se fueron de Utah Joe Ingles y Elijah Hughes. Ninguno de los nuevos fichajes de los Jazz, con el francés Rudy Gobert de baja, fueron convocados, mientras que los Warriors no contaron con Klay Thompson por descanso. WARRIORS EMPIEZAN FUERTE, JAZZ REACCIONAN Los tres primeros minutos de partido fueron de los Warriors hasta que un mate del nigeriano de 22 años de los Jazz, Udoka Azubuike, inauguró el marcador para los locales (2-13 a falta de 8.58). Un segundo mate de Azubuike más un triple de Bojan Bogdanovic acercó la diferencia (15-18 con 4.49 por jugarse) y los espectadores del Vivint Smart Home Arena de Salt Lake City (EE.UU.) empezaron a demostrar por qué tienen fama de ruidosos. Los Jazz se pusieron por delante por primera vez con un triple de Royce O'Neale, pero el parcial inicial acabó con una ligera ventaja de los visitantes (30-31). Los dos equipos se alternaron el dominio en el comienzo del segundo cuarto hasta que, a mediados del parcial, Bogdanovic con un triple facilitó a los Jazz su mayor ventaja hasta entones (40-36 con 6.39 para el descanso) Jordan Clarkson tomó el relevo y le dio aún más distancia a los Jazz, pero una incursión de Curry en la cocina y sobre la bocina dejó el marcador en 55-49 al finalizar la primera mitad. LOS LOCALES MARCAN TERRITORIO A principio del tercer segmento, un triple de Jordan Poole, que en la primera parte fue el máximo anotador del partido con 13 puntos, y otro de Curry volvían a poner a los Warriors por delante (55-57 con 9.01 por disputarse). Pero al festival de triples también querían jugar los Jazz. Mike Conley y Donovan Mitchell golpearon desde la línea de tres y los Jazz abrieron una importante brecha al final del tercer cuarto (79-65) tras haber neutralizado el ataque de los Warriors en ese parcial (24-16). En primeros minutos del último cuarto, los Jazz, muy crecidos en su cancha, seguían hurgando en la herida de unos Warriors sin respuesta. Así, Conley, con un nuevo triple, y Hassan Whiteside dieron la puntilla a los Warriors (92-67 a falta de 8.47) en un último parcial que no tuvo mayor historia y que los Jazz dominaron por completo (32-20). EFE ie/dvp/ea