1-0. Recalde define de cabeza el triunfo de Olimpia ante César Vallejo

Lima, 09 feb (EFE).- El Olimpia de Paraguay venció este miércoles al César Vallejo de Perú por 1-0 con gol de cabeza del delantero Jorge Recalde en el partido de ida de la primera ronda de la Copa Libertadores de América, que se disputó en el Estadio Nacional de Lima. El equipo dirigido por el exinternacional peruano José 'Chemo' del Solar salió con intensidad a buscar el primer tiempo del partido y apenas a los 9 minutos el atacante Osnar Noronha asustó a los paraguayos con un remate que el portero rival, Alfredo Aguilar, acabó controlando sin problemas. La reacción de Olimpia fue rápida y, a los pocos minutos, aparecieron Fernando Cardozo y Alejandro Silva, aunque la paridad en el marcador no se rompió hasta el minuto 29 del duelo con el remate de cabeza de Recalde tras la asistencia del central Antolín Alcaraz. Una de las ocasiones más claras del conjunto trujillano para igualar el cotejo llegó en el minuto 39, cuando tras un saque de esquina Noronha quedó solo frente al arco, pero le faltó eficacia para conseguir el empate y remató hacia el poste. En la segunda mitad del choque, el elenco paraguayo tuvo varias oportunidades para aumentar el marcador. El 2-0 parecía que se definía en el minuto 54, cuando Leandro Fleitas perdió la pelota y la recuperó Derlis Gonzalez, quien la intentó colgar, pero no calculó bien y el balón terminó desviado. Doce minutos después, los peruanos respondieron con un tiro libre que pudo haberles dado el empate, cuando el atacante Abdiel Arroyo, quien ingresó sustituyendo a Patricio Arce, buscó el arco de Aguilar con un remate desde fuera del área. La misión del César Vallejo no era fácil ante el Decano, tres veces campeón de la Libertadores (1979, 1990 y 200), pero con este resultado y su marcador a 0, el elenco peruano sumó su primera derrota como local y 435 minutos en ese torneo sin anotar ni un solo gol. El último fue el golazo que marcó ante el Sao Paulo el volante Alejandro Hohberg en 2016. Así, César Vallejo vio frustrado el intento de aprovechar su ritmo futbolístico ante un conjunto paraguayo que no ha podido contratar debido a una sanción que se le impuso y que llegó al Estadio Nacional de Lima con la ausencia en su nómina del capitán Richard Torres, por lesión muscular. El partido de vuelta de la serie se disputará el próximo 16 de febrero en el estadio Defensores del Chaco, de Asunción. - Ficha técnica: 0 - César Vallejo: Carlos Grados; Carlos Cabello (m.45, Erick Morillo), Renzo Garcés, Leandro Fleitas (m. 60, Benjamín Ampuero), Orlando Núñez; Carlos Ascues (m. 72, Jorge Ríos), Arquímedes Figuera, Frank Ysique; Osnar Noronha, Santiago Silva y Patricio Arce (m.63, Abdiel Arroyo). Entrenador: José Guillermo 'Chemo' Del Solar. 1 - Olimpia: Alfredo Aguilar; Víctor Salazar, Saúl Salcedo, Antolín Alcáraz, Iván Torres; Alejandro Silva (m. 85, Santiago Vera), Hugo Quintana (m. 85, Adelio Zárate), Edgardo Orzusa, Fernando Cardozo; Jorge Recalde (m. 71, Guillermo Paiva) y Derlis González. Entrenador: Julio Cáceres. Goles: 0-1, m.29: Jorge Recalde. Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela amonestó a Torres (m.27) y Salazar (m.38). Incidencias: partido de ida de la primera fase previa de la Copa Libertadores, disputado en el Estadio Nacional de Lima ante unos 5.000 espectadores.