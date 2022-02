Ventas Uber superan estimados por cantidad pasajeros y entregas

(Bloomberg) -- Los ingresos de Uber Tecnologies Inc. en el cuarto trimestre superaron las estimaciones de los analistas, registrado el mayor nivel de actividad de usuarios en su historia. Esto ayudó a nivelar las interrupciones causadas por ómicron en los trayectos compartidos e impulsó las ganancias en la sección de entregas.

Los ingresos aumentaron un 83% a US$5.800 millones, dijo el miércoles la compañía en un comunicado, superando los US$5.400 millones que habían proyectado los analistas, según datos compilados por Bloomberg.

“Si bien la variante ómicron comenzó a afectar nuestro negocio a fines de diciembre, la movilidad ya se está recuperando”, dijo el director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, en el comunicado, señalando que las reservaciones brutas aumentaron un 25% en la semana más reciente respecto al mes anterior.

En los tres meses que terminaron el 31 de diciembre, Uber reportó US$25.900 millones en reservaciones brutas, que abarcan viajes compartidos, entrega de alimentos y carga, un aumento del 51% con respecto al mismo período del año anterior. Los usuarios activos mensuales de la plataforma alcanzaron un máximo histórico de 118 millones.

Al igual que su rival Lyft Inc., el progreso de Uber para llegar a la cantidad de pasajeros que tenía antes de la pandemia se vio frustrado por ómicron, que alejó a las personas de las oficinas, las escuelas y los eventos sociales. Las fortunas de las compañías han oscilado junto con las restricciones y las tasas de infección por covid-19, que afectan la demanda de trayectos y la entrega de alimentos. Lyft Inc. reportó menos pasajeros de lo que los analistas esperaban en el cuarto trimestre, pero también registró sus mayores ingresos por pasajero.

Si bien las reservas brutas de movilidad de Uber crecieron un 67% con respecto al año anterior a US$11.300 millones, en línea con las expectativas de los analistas, siguen siendo un 16% más bajas que los niveles previos al covid.

Uber ofreció un pronóstico moderado para dar cuenta del impacto de ómicron, proyectando reservas brutas de entre US$25.000 millones y US$26.000 millones en el primer trimestre. Los analistas esperaban US$27.000 millones.

La pandemia cambió fundamentalmente la composición comercial de Uber, obligando a la empresa a reforzar su unidad de entregas cuando la demanda de viajes se desplomó. La compañía amplió las ofertas para incluir comestibles, bebidas alcohólicas y otros artículos, lo que ha contribuido a las reservas en el segmento de entrega, eclipsando la movilidad.

Un desafío clave para la recuperación de Lyft y Uber ha sido la escasez de conductores para satisfacer la demanda de los clientes. El desequilibrio ha resultado en mayores tiempos de espera y tarifas.

Uber se centra cada vez más en perfeccionar su servicio de membresía para aumentar las tasas de retención de usuarios en la entrega de comidas y los trayectos. Las ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización fueron de US$86 millones en el cuarto trimestre. Los analistas esperaban US$63,6 millones.

