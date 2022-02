Un barón de los conservadores franceses anuncia su apoyo a Macron

París, 9 feb (EFE).- El veterano diputado conservador Éric Woerth, exministro del Gobierno de Nicolas Sarkozy y actual presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional francesa, anunció hoy que apoyará al actual presidente de la República, el centrista Emmanuel Macron, en las elecciones presidenciales del próximo abril. Woerth, de 66 años, indicó en una entrevista en Le Parisien que no se reconoce más en el discurso de su partido, Los Republicanos (LR), y de su candidata presidencial, Valérie Pécresse, que a su juicio presentan a una Francia "nostálgica y cerrada en sí misma". El veterano político, quien ha pasado toda su carrera militando en la derecha moderada, se ha visto salpicado por varias imputaciones, como la de complicidad en la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de Sarkozy en 2007, en la que fue tesorero. Durante el mandato de Sarkozy (2007-2012), ocupó las carteras de Presupuesto y de Trabajo. En la década pasada, también llegó a ser secretario general de Los Republicanos. El anuncio de Woerth no ha causado especial sorpresa, pues ya se especulaba con su posible apoyo a Macron, quien, desde que en 2016 lanzó su movimiento político La República en Marcha (LREM), se ha nutrido de elementos procedentes tanto las filas socialistas como de las conservadoras. De acuerdo con el último sondeo de intención de voto, difundido hoy, Macron aumentaría su ventaja en las elecciones de abril, a pesar de que todavía no haya declarado públicamente su candidatura. Macron sería con diferencia el candidato más votado en la primera vuelta del 10 de abril, mientras que supera a cualquiera de sus posibles rivales en la segunda vuelta, que se celebraría el 24 de ese mes, señala el sondeo. atc/rcf/fpa