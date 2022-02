¿Tímido o vivaz? La elección correcta de un compañero para el gato

ILUSTRACIÓN - Al juntar a dos gatos en un mismo hogar vale la pena proceder con cuidado y paciencia. Foto: Christin Klose/dpa

Antes de introducir un segundo gato en el hogar, y para favorecer una buena convivencia, es aconsejable tener en cuenta múltiples factores, entre otros, los rasgos de la personalidad de los felinos. "Puede resultar problemático si hay demasiadas diferencias en la autoestima y el temperamento", señala Hester Pommerening, de la Asociación Alemana para el Bienestar Animal. Asimismo, debe encajar la edad de los gatos, ya que más que animarlo, un cachorro probablemente molestará a su congénere adulto. Una excepción a la regla pueden ser los gatos ansiosos, que a veces aprenden algo de un compañero más seguro de sí mismo. Según la entrenadora de mascotas Michaela Asmuss, los dueños deben en primer lugar conocer el carácter de su gato. ¿Es un animal sociable o prefiere mantenerse aislado? ¿Tiene un ritmo diario estricto e insiste en la puntualidad de las comidas y los juegos o no le importan los rituales? ¿El gato es valiente y curioso o más bien tímido? Teniendo en cuenta estas cuestiones, Asmuss resalta que el nuevo gato debería tener un comportamiento similar. La raza puede ser un indicio La raza puede dar una primera pista. Si ya se tiene un ejemplar temerario, conviene no meter en la casa un gato británico de pelo corto, persa o Maine Coon. "Suelen ser animales tranquilos y relajados. En cambio, los gatos siameses o abisinios, por ejemplo, son predominantemente temperamentales", explica Asmuss. En los gatos domésticos normales, es decir, los de pelo corto europeos, es posible encontrar toda clase de temperamentos. Que sean tranquilos o inquietos, tímidos o confiados, temerosos o valientes depende de los genes, del comportamiento de su madre y de sus experiencias en los primeros meses de vida. En tanto, hay divergencias entre los especialistas en cuanto a si el género desempeña un papel relevante en el carácter. Para Pommerening, los gatos machos suelen ser más seguros de sí mismos que las hembras y tienden además a ser más duros con sus pares. Por lo tanto, en su opinión, lo mejor es que la convivencia sea solo entre machos o entre hembras. Asmuss, por su parte, afirma que la personalidad es más importante que el género. Pero destaca que los animales deben estar, en lo posible, castrados. Acercar a los animales lentamente El contacto entre los dos gatos debe ser progresivo. "Primero hay que dejar que se acostumbren al olor del otro antes de que haya contacto visual y más tarde un encuentro directo", recomienda Pommerening. Por su parte, la entrenadora de mascotas opina que lo ideal es que el primer encuentro entre los felinos se produzca con una puerta mosquitera de por medio. El dueño debe intervenir en una función de "moderador", lo que incluye repartir alguna golosina para mascotas, jugar o realizar el adiestramiento con clicker, si los felinos lo conocen. Los animales aprenden así que siempre que el otro gato está allí sucede algo especial. De este modo, no lo clasifican como un posible enemigo, que incluso podría querer expulsarlo de su territorio. Si un gato no está en absoluto de acuerdo con el otro residente, lo muestra claramente: gruñe o maúlla, se agranda y se pone rígido, se le hincha el pelaje y fija la mirada en el otro animal. La actitud de rechazo es inconfundible. El primer encuentro es decisivo "Cuando saltan hacia delante contra la tela mosquitera no es un juego, sino un intento de alejar al otro gato", explica Asmuss. Cuando el felino "dueño" de casa presenta este comportamiento es conveniente evitar el ingreso del nuevo gato al hogar. En cambio, si el primer encuentro resulta satisfactorio es probable que la futura convivencia sea agradable. Entonces los gatos se frotan mutuamente la nariz y hasta es normal que lancen un pequeño bufido. Si los gatos parpadean, se apartan o incluso se tumban, es un buen presagio de futura armonía. dpa