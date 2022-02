“Soñadores” bregan por colegiaturas reducidas en universidades de Arizona

Tucson (AZ), 9 feb (EFE)- Jóvenes “soñadores” y activistas redoblan esfuerzos para buscar aliados entre los miembros de la legislatura estatal de Arizona para mantener en la boleta de noviembre próximo una iniciativa de ley que otorgaría colegiaturas reducidas a los inmigrantes amparados bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Más de 100 miembros del grupo “Aliento” y jóvenes inmigrantes se reunieron hoy miércoles con legisladores estatales buscando potenciales aliados en su lucha por obtener una educación superior. El año pasado, los beneficiarios de DACA, conocidos como soñadores, lograron una histórica victoria al lograr que la legislatura estatal aprobara la iniciativa SCR-1044, que da la oportunidad a los votantes de Arizona de decidir si los jóvenes inmigrantes graduados de preparatorias locales podrán pagar colegiaturas como residentes del estado en universidades y colegios comunitarios. De ser aprobada en las urnas en noviembre la legislación revertiría una ley aprobada en 2006 que les negó ese beneficio a los jóvenes inmigrantes. Brittany Durán, representante de “Aliento”, dijo a Efe que es importante reunirse con legisladores estatales porque los inmigrantes temen que durante la presente sesión legislativa se presente alguna propuesta que trate de evitar que la SCR-1044 llegue a las urnas. También esperan que los legisladores estatales se puedan convertir en una voz dentro de sus comunidades en favor de la propuesta entre los votantes. “Queremos hablar con los legisladores y explicarles la importancia de apoyar la educación para los jóvenes soñadores”, dijo Durán. Desde 2006 los jóvenes inmigrantes en Arizona debían pagar colegiaturas en las universidades como estudiantes extranjeros sin importar cuántos años tenían viviendo en el estado. En los últimos años, tras a implementación del programa federal DACA -que protege de la deportación a jóvenes que llegaron de forma indocumentada a Estados Unidos siendo niños-, los soñadores lograron que universidades y colegios comunitarios en Arizona les otorguen colegiaturas reducidas; sin embargo, estas aún son más altas que las que paga un estudiante clasificado como residente. “Llegué a Estados Unidos cuando tenía solo tres meses. He tratado de hacer mi mejor esfuerzo en la escuela, y como yo hay muchos estudiantes que no son elegibles para obtener ayuda financiera federal o becas estatales. Por eso pedimos el apoyo de los votantes para que no solo podamos graduarnos de la universidad sino de esta forma también contribuir a nuestra comunidad”, dijo a Efe María Domínguez, estudiante de bachillerato en Phoenix. EFE ml/msc