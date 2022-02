San Mamés, penúltima parada hacia La Cartuja

Bilbao/Valencia (España), 9 feb (EFE).- El estadio de San Mamés promete otra gran noche de Copa del Rey para este jueves con el partido de ida de semifinales que mide al Athletic Club con el Valencia, un tercer choque entre grandes de la competición que añadir a los de las últimas semanas con visitas a Bilbao del Barcelona y el Real Madrid, penúltima parada hacia la final en La Cartuja sevillana. A ambos equipos tuvo que eliminar el Athletic en las últimas semanas, en rondas a partido único, para verse ahora en semifinales frente a otro rival entre los cinco mejores del torneo copero. Entre los dos conjuntos, el segundo y el quinto más laureados en la competición, suman 31 títulos (23/8) y 56 finales (39 y 17), que serían 32 y 57 según los números del club vasco, En el histórico, números parejos. Ocho duelos y cuatro victorias para cada uno. En finales, empate a dos títulos. Aunque en semifinales, como ahora, dos enfrentamientos y dos clasificaciones para el partido definitivo del Athletic, que levantó el trofeo en las dos ocasiones. El conjunto rojiblanco buscará mantener ese pleno en su mejor momento de la temporada, justo lo que va de 2022. En el nuevo año, el Athletic acumula siete victorias, un empate y solo una derrota en los nueve partidos que lleva disputados. Y en Copa todo triunfos ante el Atlético Mancha Real (0-2), Barcelona (3-2) y Madrid (1-0). Frente al Barça hace tres semanas y contra el Madrid hace una en dos noches que Marcelino García Toral calificó de "mágicas". El entrenador asturiano, presente en las tres últimas finales, la primera precisamente con el Valencia y las dos siguientes con su actual equipo, buscará su cuarta final consecutiva con un plan parecido al que le permitió doblegar al Madrid. Un fútbol organizado, intenso y vertical apoyado en la presión y las llegadas con mucha gente al área rival tras robo. Para tan exigente esfuerzo, el preparador del Athletic dio descanso el lunes en Liga ante el Espanyol a casi todo su once titular. Solo mantuvo de inicio a tres de sus piezas fundamentales, Íñigo Martínez y los García, Dani y Raúl. Aunque la presencia desde el principio del navarro no está tan clara ante el bueno momento de juego y goleador de Oihan Sancet, una las 'perlas' de la emergente camada rojiblanca que está gestionando Marcelino. Otra de ellas estará en la portería, Julen Agirrezabala, al que su entrenador ha dado la Copa por delante del internacional absoluto y titular con España Unai Simón. Además, volverán a los laterales Oscar de Marcos y Yuri Berchiche; Yeray Álvarez al lado de Iñigo; y Mikel Vesga como acompañante de Dani, ante la baja de Unai Vencedor, el más adelantado de la nueva camada salida de Lezama. En ataque regresarán el capitán Iker Muniain e Iñaki Williams. Aunque también podría decantarse Marcelino por la pareja Raúl-Sancet que tan bien le funcionó ante el Barcelona. Lo que dejaría fuera de inicio a Iñaki Williams, que no es probable. Completaría el once en la banda derecha Alex Berenguer, por su buen rendimiento en las últimas jornadas y la baja de otro de los jóvenes emergentes, Nico Williams. El Valencia, por su parte, afronta este encuentro con el impulso de haber asumido que la Copa del Rey puede ser su mejor competición esta campaña, el camino más corto para volver a ganar un título en un momento en el que necesita tener puntos de unión con su afición y también la manera más sencilla de entrar en la Liga Europa, algo clave para su maltrecha economía. Todas esas ilusiones, no obstante, incluyen un punto de presión para una plantilla muy joven y que viene de un empate en Mestalla ante la Real Sociedad el pasado domingo que deja al Valencia a cinco puntos del séptimo puesto con tres rivales por delante tras haber sumado dos puntos de los últimos quince posibles. Más allá de las sensaciones, el principal problema con el que afrontará el técnico valencianista para este encuentro estará en el centro de la defensa, por los problemas físicos que acumula. Para el choque es baja segura Gabriel Paulista, lesionado desde octubre. Además, Bordalás está pendiente del paraguayo Omar Alderete y el francés Mouctar Diakhaby que, sin el hispano brasileño, serían la pareja titular más esperada. El primero parece preparado para reaparecer tras una lesión muscular y el segundo no jugó ante la Real para superar unas molestias y poder estar en el Nuevo San Mamés. Las complicaciones llegarían en el caso de que alguno de ellos no pueda jugar porque el suizo Eray Cömert, uno de los fichajes de invierno, ha sufrido ante los rivales en los dos choques en los que ha jugado desde que llegó, algo que Bordalás ha achacado al mayor nivel de exigencia de la Liga, mientras que Hugo Guillamón fue operado el lunes tras haber sufrido una fractura en el tabique nasal y aunque quiere estar en el partido lo haría con una máscara. También Dimitri Foulquier o el canterano Cristhian Mosquera podrían entrar, especialmente si el técnico alicantino opta por formar con un dibujo de tres centrales. La posible ausencia de Guillamón obligaría también a Bordalás a buscar un mediocentro defensivo, la posición que se quedó sin cubrir en el mercado de invierno para enfado del técnico. El técnico puede apostar por el estadounidense Yunus Musah, el serbio Uros Racic, que no entrenó este miércoles, o por el recién llegado Ilaix Moriba, aunque más de uno de ellos podría estar en la portería También falta por ver quién ocupa la portería tras la recuperación aunque no completa de su lesión en el caso del neerlandés Jasper Cillessen (el portero titular en la Liga), tras haber jugado Jaume Doménech hasta ahora en la Copa y haber sustituido al meta holandés en los primeros encuentros ligueros después de su lesión, pero después de que el georgiano Giorgi Mamardashvili jugara ante la Real y mantuviera la portería a cero. - Alineaciones probables. Athletic: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri; Berenguer, Dani García, Vesga, Muniain; Sancet y Raúl García. Valencia: Jaume Doménech, Thierry, Foulquier, Diakhaby, Alderete, Gayà, Racic o Ilaix, Carlos Soler, Musah, Hugo Duro y Guedes. Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Árbitro VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité Gallego). Estadio: San Mamés. Hora: 20.30 GMT. EFE 1010146 ro-nhp/ag/jap