Saltos de esquí acrobático... bajo un apocalíptico fondo industrial

Pekín, 9 feb (EFE).- ¿Mamotreto industrial en un mundo distópico o ejemplo de regeneración urbana? En lugar de montañas nevadas, quienes hayan sintonizado estos días con algunas de las pruebas de saltos de los Juegos de Invierno habrán visto de fondo los restos de una antigua planta siderúrgica reconvertida en sede olímpica. Lo que los espectadores aprecian de fondo son las cuatro torres de refrigeración de la antigua acería del parque industrial de Shougang, situado en el oeste de Pekín, un inusual escenario apocalíptico para una cita olímpica que hoy provocó un intenso debate en las redes sociales dentro y fuera del país. Algunos piensan que, por mucho que se trate de un proyecto de rehabilitación urbanística, las sedes de los Juegos Olímpicos deberían ubicarse en entornos más adecuados: "Es una zona en la que no hay absolutamente nada. Pekín estaba antes tomada por este tipo de torres siderúrgicas. Creo que la silueta de los atletas saltando por los aires contrasta demasiado con las chimeneas de Shougang", comentaba este miércoles un usuario de la red social Weibo. Otro internauta resumía en TikTok que el antiguo complejo y la nueva sede olímpica simplemente "no pegan", mientras que en Twitter han aparecido memes comparando a Shougang con la célebre planta nuclear que aparece en la serie animada de "Los Simpson". Las críticas han hecho que hasta la portavoz jefa del Ministerio de Exteriores, Hua Chunying, entrara hoy al trapo en esa red para defender el proyecto: "Es un ejemplo estelar de unos Juegos verdes y sostenibles. Esta planta industrial de más de un siglo de antigüedad es hoy una sede comercial que marca tendencia", tuiteó. EL LEGADO INDUSTRIAL DE PEKÍN El complejo industrial en el que esta semana saltan los acróbatas abrió sus puertas hace más de un siglo, en 1919, y finalizó sus operaciones en vísperas de los Juegos Olímpicos de Verano que la capital china acogió en 2008. Entonces, la actividad se trasladó a otras provincias para mejorar la calidad del aire de la capital china, que empezaba a vivir dramáticos episodios de contaminación con la consiguiente acumulación de partículas PM 2,5, las más nocivas para la salud. Cuando quedó desocupada, las autoridades apostaron por reconvertir la zona en un distrito cultural -acogiendo incluso un festival de música electrónica en 2013- que también albergase oficinas, escuelas, apartamentos y todo tipo de comercios. Sin embargo, las torres se mantuvieron como legado tras emprender un plan de regeneración "sin precedentes", explica a Efe el arquitecto español Julen Asua, que trabaja desde hace once años en proyectos de transformación de áreas industriales en China. Las torres, ahora con el logo olímpico incorporado, acompañan a la estructura desde donde saltan los acróbatas del big air: "La pista tiene una longitud de 164 metros y su pico más alto es de 60 metros. Queríamos que la zona de salto destacara, y por eso la curva parece como si fuera una cinta flotando en el aire", defendió recientemente el diseñador del proyecto, Zhang Shunjie, a la prensa local. ATLETAS Y COI, A FAVOR DE SHOUGANG La de Shougang es, además, la primera sede permanente de big air en el mundo, y cuando termine la cita olímpica su trampolín se seguirá utilizando para acoger diversas competiciones deportivas, además del entrenamiento de los atletas, según los organizadores. Quienes han competido ya en Shougang, como el estadounidense Mac Forehand, han destacado que es "una de las sedes más grandes que existen" para competir en esta modalidad, además de celebrar que haya instalaciones así también en la ciudad y no solo en las montañas. La estadounidense de origen chino Eileen Gu, que este martes se proclamó campeona de la final femenina de esquí acrobático big air, también ha alabado la infraestructura: "Es impresionante lo que todo el mundo está logrando hacer aquí. Es fantástica tanto a nivel técnico como estético. No hay nieve en ningún otro sitio alrededor y aquí estamos con nuestros esquís, saltando como si estuviésemos en un glaciar". Hasta el presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, se moja a favor de Shougang en el libreto explicativo de los JJOO: "Desde un punto de vista arquitectónico, es excepcional. Si tiene la oportunidad de verla, no la deje pasar". Jesús Centeno