Rulli: "No tengo dudas de que vamos a hacer un gran partido ante el Madrid"

Vila-real (Castellón), 9 feb (EFE).- El portero argentino del Villarreal, Gero Rulli, señaló en rueda de prensa que está convencido de que van a hacer "un gran partido" ante el Real Madrid este sábado en La Cerámica, ante el buen momento de juego y resultados que atraviesan y la recuperación de efectivos, tras varias semanas con muchas bajas. “Es un momento vital, tomamos como clave todos los partidos, pero es verdad que hay partidos de más peso, como los de la Real o Betis, en los que sabíamos que era vital ganar. Se viene el líder, el equipo más fuerte del campeonato, un rival que nos va a exigir al máximo y estamos con ganas de poder afrontar ese partido al mejor nivel. No tengo dudas que haremos un gran partido. Hemos recuperado mucha gente y eso hace que tengamos más opciones y potencial”, aseguró. Respecto a la dupla ofensiva madridista formada por Benzemá y Vinicius, indicó: "Son dos de los goleadores del campeonato, son los máximos goleadores del Madrid y si no están sería mucho mejor para nosotros. Pero estamos hablando dr el Madrid y de lo que supone como equipo y como club, uno de los mejores del mundo y con buenos jugadores que pueden sustituirlos". Ante el importante compromiso que el Real Madrid debe afrontar el próximo martes ante el París Saint Germain en la Liga de Campeones, Rulli indicó que "nos ocupa o preocupa poco que en Madrid estén pensando en la Champions o no". "Ellos tienen sus problemas y nosotros los nuestros. Ellos están en lo suyo, y nosotros nos centramos en lo nuestro y en poder ganarles", apuntó. Sobre la posible ausencia de Gerard Moreno para este vital encuentro comentó: "Es nuestro mejor jugador, es nuestro faro, y ahora se ha perdido muchos partidos. Contar con él o no, cambia las cosas. Pero si no está tenemos jugadores que nos pueden ayudar a lograr el rendimiento esperado". El guardameta se mostró encantado del fichaje en este mercado invernal de su compatriota Giovanni Lo Celso: "Nos da un plus como equipo, nos ayuda a mejorar y no descubro nada diciendo que es un jugador top mundial. Lo conozco bien como jugador y persona, por lo que espero que le vaya muy bien". Rulli destacó la solidez defensiva mostrada por el Villarreal en las últimas jornadas que les ha llevado a escalar posiciones en la clasificación y situarse en la zona europea. "Creo que para ser un equipo regular y competir es vital ser fuentes atrás, y a partir de ahí aprovechar nuestro potencial arriba. Es un trabajo en conjunto de todos y creo que estamos trabajando bien. Un esfuerzo y un trabajo que hace que seamos uno de los equipos menos goleados de la liga. Sabemos que eso es clave para alcanzar objetivos y estamos trabajando para mejorar y mantener el nivel", apuntó. "A nivel de grupo estamos donde queremos estar, puede que estemos escasos de puntos, hemos mejorado pero debemos seguir. La Copa fue un palo, queríamos más. Y ahora llega la Champions. Creo que no hemos hecho mal las cosas hasta ahora", concluyó. EFE 1010587 jmg sm/lm