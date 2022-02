Rams tienen en Cooper Kupp al jugador más decisivo para ganar el Super Bowl

Redacción deportes, 9 feb (EFE).- Los Angeles Rams tienen en su receptor Copper Kupp, ganador de la triple corona, al jugador más decisivo de la temporada para vencer a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl LVI del próximo domingo. El receptor llega al duelo por el campeonato de la NFL en su mejor momento. A sus 28 años se convirtió en esta campaña en el cuarto receptor en la historia en ganar la llamada triple corona al ser el líder en recepciones, 145; yardas, 1.947; y anotaciones, 16. Kupp se unió a leyendas como Jerry Rice, considerado el mejor receptor de la historia de la NFL, quien lo consiguió en 1990 con los 49ers; a Sterling Sharpe, quien lo logró en 1992 con los Packers; y al jugador de los Phanters, Steve Smith, 2005. El entrenador de los Rams, Sean McVay, reconoció hace un par de semanas que sin la influencia del dueño del jersey número 10 los Rams no habrían llegado al Super Bowl. "Simplemente es un jugador especial, posee grandeza competitiva; con él sólo hay grandes atrapadas, tras grandes atrapadas. Está compitiendo en el juego terrestre. Hace muchas cosas. No tendríamos ninguna posibilidad de estar aquí hoy sin Cooper", aceptó McVay. Gran parte del repertorio ofensivo con el que cuenta el pasador de Los Angeles, Matthew Stafford, pasa por las manos de Cooper Kupp. Entre los nueve receptores que atraparon un envío de anotación para los Rams en temporada regular y postemporada, el nacido en Yakima, Washington, recibió 20, por sólo seis de Odell Beckham y Van Jefferson, y cinco de Tyler Higbee, quienes le siguieron en TD. Además de liderar en yardas, anotaciones y recepciones en la liga, Kupp fue el mejor en yardas conseguidas después de la recepción con 846, en número de primeras oportunidades que generaron sus recepciones con 89, además de que no sufrió ningún balón suelto. Sus números impulsaron la ofensiva por pase de los Rams a ser la quinta de la NFL; un dato que contrasta con la fuerza de su ataque terrestre, el número 25 entre 32 equipos, y el trigésimo en anotaciones por tierra con 10. Cooper Kupp llegó a Los Angeles Rams en la tercera ronda del Draft 2017 y de inmediato mostró su potencial al lado del entonces pasador Jared Goff. En su primera temporada sumó 869 yardas y cinco anotaciones. El camino a jugar su primer Super Bowl lo detuvo una lesión de ligamento cruzado anterior en 2018. El partido de campeonato de la NFL lo perdieron los Rams ante los Patriots por 13-3 sin el aporte ofensivo del receptor. Kupp mantuvo su tendencia a la alza en 2019 y 2020; explotó en la campaña regular 2021 como el mejor receptor, un logro que alargó a los playoffs como líder en yardas con 386 y recepciones, 25. Su influencia en el juego ofensivo de Los Angeles la padecieron los Cardinals en la ronda de comodines, los Buccanners en la fase divisional y los 49ers en la final de la NFC. En el Super Bowl LVI del 13 de febrero, en el SoFi Stadium, los Rams enfrentarán a los Bengals y su defensiva número 26 contra el pase, una oportunidad para que Cooper Kupp demuestre lo decisivo que puede ser para ayudar a su equipo a levantar el trofeo Lombardi.EFE as/gb/ism