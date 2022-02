Presidente de Perú juramenta a nuevo gabinete ministerial, el cuarto en seis meses

Lima, 9 Feb 2022 (AFP) - El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, designó este martes un nuevo gabinete ministerial, el cuarto desde su llegada al poder hace seis meses, que es encabezado por el abogado Aníbal Torres en sustitución de un cuestionado primer ministro que apenas duró tres días en el cargo."Sí, juro", declaró el nuevo primer ministro, de 79 años, al ser investido por Castillo. Era el titular del Ministerio de Justicia desde el inicio del actual gobierno, el pasado 28 de julio.Este nuevo gabinete de 19 miembros es el cuarto que juramenta Castillo en sus seis meses, que se han caracterizado por tropiezos propios y pugnas internas en el gobierno, así como embates de la derecha radical, que intentó abrirle un juicio de destitución, desestimado en diciembre por el Congreso.Hace una semana, Castillo designó su tercer gabinete tras la renuncia de la primera ministra Mirtha Vásquez por desacuerdos sobre ascensos en la Policía.En su lugar, el mandatario nombró al abogado y parlamentario Héctor Valer Pinto, quien quedó en la cuerda floja luego de que medios limeños publicaron que su esposa y su hija universitaria lo denunciaron en 2016 por supuesta violencia familiar. Tres días después, Castillo optó por "recomponer" otra vez el gabinete y despidió al cuestionado político.Además del primer ministro, Castillo hizo seis cambios en el gabinete este martes. Mantuvo a los ministros de Finanzas, Óscar Graham; Relaciones Exteriores, César Landa; y Comercio Exterior, Roberto Sánchez. Estos dos últimos habían pedido la salida de Valer.Torres tiene ahora 30 días para obtener un voto de confianza del Congreso para el nuevo gabinete, que incluye a tres mujeres.Si el Parlamento, controlado por la oposición derechista, le niega la confianza, Torres debe renunciar y Castillo conformar un quinto gabinete. - "Prisión dorada" de Fujimori -Torres agitó las aguas tras llegar al gobierno al denunciar que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) cumplía su condena de 25 años por violaciones de los derechos humanos en una "prisión dorada", por lo que debía ser trasladado a una cárcel común (lo que no se ha hecho).Keiko Fujimori, la hija del exgobernante y excandidata presidencial además de influyente líder opositora, consideró "cruel y malintencionado" el proyecto de traslado. El gobierno "busca atentar contra la vida de mi padre", declaró por esos días a la AFP. - "Incapacidad del sistema" -Castillo recibió muchas críticas por designar a Valer y por demorar en armar un nuevo gabinete después de removerlo del cargo."Castillo parece perdido en un laberinto y la duda es por donde va a salir de él. Por eso los peruanos viven en una gran ansiedad, porque no se sabe qué va a pasar", dijo a la AFP el analista político y exembajador Hugo Otero.Pero para el analista político Eduardo Ballón, Castillo es simplemente "el continuador de una crisis de larga duración"."No es solo una incapacidad de él, sino de nuestro sistema político", declaró Ballón en entrevista con el diario La República.Desde 2017, Perú vive recurrentes episodios de inestabilidad luego de que los líderes políticos comenzaran a impulsar mociones de "vacancia" en el Congreso para deshacerse abruptamente de los presidentes. Esto llevó al país a tener tres mandatarios en cinco días en noviembre de 2020."Mire la cantidad de primeros ministros que hemos tenido desde el 2002 (31) y se dará cuenta de que solo seis de ellos duraron un poco más de un año", expresó Ballón.El cargo de "presidente del Consejo de Ministros" (primer ministro o jefe de gabinete), fue creado en 1856 en Perú. Da mucho poder y prestigio, pero es muy volátil. En 2020 uno duró 20 días y otro apenas cuatro días, uno más que Valer.En primer ministro es el número dos del Ejecutivo, porque el vicepresidente no tiene responsabilidades ni salario mientras el presidente está en funciones, aunque lo sucede si deja el mando anticipadamente. La vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, ejerce paralelamente como ministra de Desarrollo Social, cargo en el que fue ratificada este martes. - "Sin conocerlos" -Varios opositores dijeron en los últimos días que el mandatario, un maestro rural de Cajamarca (norte), era inepto para gobernar, por lo que debería renunciar.Al comentar las dificultades de Castillo para conseguir colaboradores, el analista Mirko Lauer sugirió que el presidente ha designado a ministros que no conoce."Castillo ha nombrado ministros que no parece haber visto jamás en su vida [...]. Quizás a alguno lo despidió sin haberlo conocido nunca", escribió Lauer en una columna en La República. En medio de la incertidumbre por el gabinete, Perú ha estado en calma, con su economía y servicios públicos y privados operando con normalidad, y con el dólar con tendencia a la baja.fj/ljc/llu -------------------------------------------------------------