Partido gobernante de Puerto Rico lanza estrategia para lograr anexión a EEUU

San Juan, 9 feb (EFE).- El gobernante Partido Nuevo Progresista (PNP) anunció este miércoles nuevas acciones para impulsar su estrategia a favor de la admisión de Puerto Rico a Estados Unidos como un estado de la unión. La isla, que es en la actualidad un Estado Libre Asociado a EE.UU., con Constitución propia y cierto grado de autonomía, mantiene un continuo debate sobre si perpetuar este estatus u optar por la anexión plena o, incluso, por la independencia. La cúpula del PNP, encabezada por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, acordó establecer un programa de tertulias estadistas alrededor de toda la isla para convencer a la población de los beneficios de la anexión, según el comunicado publicado hoy por el partido. Esta decisión fue adoptada en una reunión anoche en la que participaron asimismo los vicepresidentes del PNP, Carlos Méndez y Thomas Rivera Schatz; el secretario general, Carmelo Ríos; y el director ejecutivo del Instituto de Misión Estadista, José Aponte, entre otros. "Nuestro partido tiene un solo norte ideológico: la admisión de Puerto Rico como estado de la unión. Nos reunimos para darle forma a otro esfuerzo para impulsar la estadidad", explicó Ríos. Según el secretario general, "no cabe la menor duda, y así los números lo reflejan, que la estadidad es la opción que quiere el pueblo por mayoría absoluta". En noviembre de 2020, se celebró en la isla un plebiscito de estatus no vinculante para conocer si los puertorriqueños respaldaban la "estadidad" con un "sí" o "no". El "sí", a favor de la anexión de la isla como el estado 51 del país norteamericano, obtuvo el 52 % de los votos, aunque es el Congreso de EE.UU. el que decide la admisión de un estado a la unión y, por ahora, no parece muy interesado en dar este paso. La ronda de tertulias estadistas, que comenzarán el próximo marzo, estará a cargo de Aponte y su equipo de trabajo en el Instituto de Misión Estadista, y se enfocarán, entre otros puntos, sobre los supuestos beneficios de la "estadidad". "Nuestro gobernador y presidente ha sido claro desde el primer día, este partido va a trabajar sin parar con el fin de lograr la estadidad y eso es lo que hemos hecho", subrayó Ríos. El PNP, cuyo principal objetivo político a lo largo de su historia ha sido la plena incorporación de la isla a EE.UU., tiene también un grupo de representantes haciendo presión ante el Congreso de EE.UU. a favor de la anexión. EFE mv/laa