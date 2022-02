Pareja franco-española fracasa al intentar el récord de vuelta al mundo a vela

La pareja de marineros formada por el español Alex Pella y el francés Romain Pilliard terminaron prematuramente en el sur de Chile su intento de batir el récord de la vuelta al mundo a vela, anunció su equipo.

Las condiciones meteorológicas adversas en la Tierra del Fuego hicieron varar el trimarán "Use it again" que, aunque no presenta una vía de agua, no puede seguir navegando sin intervención exterior.

La pareja, que buscaba emular la ruta de la expedición Magallanes-Elcano, bordeó el cabo de Hornos el 3 de febrero y, ante la perspectiva de encontrarse fuertes depresiones, decidió cobijarse en las islas y fiordos del sur de la Patagonia.

Las condiciones empeoraron en la noche del lunes al martes, cuando vientos de 50 nudos por hora casi les empujan contra el litoral. Consiguieron salvar la situación, pero la vela mayor sufrió importantes daños.

Como las condiciones se preveían más complicadas en la noche del martes al miércoles, con ráfagas de hasta 60 nudos incluso en los fiordos, decidieron posicionarse en la bahía de Cook para tener más espacio para maniobrar.

Pero el miércoles de madrugada (05H00 GMT), la nave encalló. Pella y Pilliard decidieron encender el motor para salir y después contactaron con las autoridades chilenas para obtener ayuda para liberar el trimarán.

Esto pone fin a cualquier posibilidad de que un eventual récord en la vuelta al mundo sea homologado. Sin embargo, la pareja franco-española puede todavía seguir la ruta de Magallanes-Elcano si el estado del navío se lo permite.

