'No al FMI': miles de argentinos marchan contra acuerdo por deuda

Por Miguel Lo Bianco y Horacio Soria

BUENOS AIRES, 8 feb (Reuters) - Miles de argentinos marcharon por las calles de Buenos Aires el martes en protesta por un probable acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renovar una deuda de más de 40.000 millones de dólares que el país no puede afrontar.

Los manifestantes desfilaron por la capital con pancartas que decían "No al pago del FMI" y "No al pacto con el FMI” en medio de crecientes tensiones por la tentativa de acuerdo alcanzado por el Gobierno a fines del mes pasado.

Argentina y el FMI anunciaron a finales de enero un entendimiento en las conversaciones para renovar un préstamo fallido otorgado en 2018, el que retrasaría los pagos de deuda pero que implica el cumplimiento de objetivos económicos acordados con el organismo de crédito.

El acuerdo aún necesita que se resuelvan detalles y que sea aprobado por el Congreso de Argentina y por el directorio del FMI.

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, dijo la semana pasada que el principio de acuerdo con Argentina sobre un nuevo préstamo "standby" es "pragmático" y que apunta a lidiar con los problemas estructurales más significativos del país, aunque el "trabajo duro" está por delante.

Juan Carlos Giordano, representante de un grupo de izquierda

en la marcha, dijo que el acuerdo de la deuda era similar a hacer que el trabajo de la gente pague la deuda, pero que los fondos deben usarse para sacar a la gente de la pobreza.

"El objetivo es defender el salario, defender el trabajo para que el dinero vaya a combatir los males sociales", dijo, culpando al anterior gobierno del conservador Mauricio Macri por tomar deuda con el FMI.

"Estamos marcando un camino. El camino de no al sometimiento, no a la resignación, no al FMI y que esa plata vaya a combatir los males sociales que vienen desde hace tiempo", agregó.

(Reporte de Miguel Lo Bianco y Horacio Soria; Escrito por Adam Jourdan; Editado por Walter Bianchi)