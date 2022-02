Nairo Quintana dice que buscará el podio en el Tour de Francia

Bogotá, 9 feb (EFE).- El colombiano Nairo Quintana (Arkéa Samsic) aseguró este miércoles que su intención es luchar por un lugar en el podio del Tour de Francia, aunque explicó que siempre se evaluará "la mejor opción para el equipo". "Mis deseos son luchar por la clasificación o poder estar lo más cerca posible del podio o intentar hacer el podio", expresó durante una rueda de prensa telemática. Añadió que, a medida que vaya rodando determinará "cuál es la mejor opción, la que le interesa al equipo". El escalador, que ha ganado el Giro de Italia de 2014 y la Vuelta a España de 2016, abrirá su temporada este jueves en el Tour de Provenza, en Francia, en la que triunfó en 2022, en su primer año con Arkéa. De cara al Tour de Provenza dijo que llega motivado pero que su preparación se vio afectada porque hace una semanas tuvo covid-19, aunque al final eso es una motivación más para buscar mejores resultados este año. "Un contagio te vuelve nada, pero hemos seguido bien, hemos seguido adelante. No hay mal que por bien no venga", expresó el corredor de 32 años que completa diez temporadas con los mejores del ciclismo mundial. Quintana recordó que este año el equipo podrá estar tanto en el Tour de Francia, del que ya fue subcampeón dos veces; el Giro de Italia y la Vuelta a España, y que en cada una de esas carreras buscará "lo mejor para el equipo" lo que incluye pelear otras clasificaciones diferentes a la general, como la montaña o ganar etapas. También se refirió a las posibilidades de otros colombianos en carreras de tres semanas y dijo que hay varios que pueden figurar bien pero que hay que esperar porque algunos cambiaron de equipo. "En este año va a ser particular, muchos de nuestros corredores colombianos cambian de equipo y tenemos que ver si el cambio es positivo o no. Estaremos pendientes de ellos y de cómo se desarrolle su actuación", expresó Quintana. Detalló que cree que pueden estar buscando lugares importantes ciclistas como Sergio Higuita (Bora), al igual que Esteban Chaves (EF Education-EasyPost), entre otros. Quintana añadió que hay otros corredores jóvenes que también buscarán abrirse paso e intentarán hacer buenos puestos en las carreras en las que les den esa responsabilidad.