Miércoles, 9 de febrero de 2022

UCRANIA CRISIS ------------------------------ Kiev.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne con su homólogo ucraniano, Dimitri Kuleba, para trasladarle la solidaridad de España y de toda la Unión Europea (UE) y avanzar en los esfuerzos diplomáticos para lograr una desescalada en la frontera con Ucrania, donde se encuentran desplegados más de 100.000 soldados rusos.(foto)(vídeo)(audio) Lyon (Francia).- Los ministros de Exteriores y de Sanidad de la UE celebran una conferencia conjunta para reafirmar el rol del bloque comunitario en la geopolítica sanitaria y evaluar la cooperación con los países en desarrollo durante la pandemia.(vídeo)(audio) Londres.- El primer ministro británico, Boris Johnson, pelea por centrar el debate en sus reformas, para lo que ha remodelado el Gobierno y su equipo de asesores, de lo que dará explicaciones hoy en una sesión de control parlamentario. (vídeo)(audio) Rabat.- El presidente marroquí, Aziz Ajanuch, recibe a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que visita el país con el fin de profundizar las relaciones con Marruecos. (vídeo)(audio) Luxemburgo.- En la recta final de su mandato, el presidente de Colombia, Iván Duque, inicia este miércoles en Luxemburgo una gira europea centrada en encuentros con los máximos responsables de las instituciones europeas, de Europol, la OTAN, la OCDE y la Corte Penal Internacional. (vídeo)(audio) Bruselas.- Una delegación de alcaldes españoles del Partido Popular, encabezados por el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a presidentes de diputaciones se reúne con miembros de la Comisión y Parlamento europeos en Bruselas para denunciar el reparto de los fondos para la recuperación. (vídeo)(audio) Buenos Aires.- El presidente argentino, Alberto Fernández, retoma su agenda nacional tras culminar una gira por el exterior que le ha servido para estrechar lazos políticos, económicos y comerciales con China y Rusia, días después de alcanzar un acuerdo con el FMI sobre el pago de la deuda. Lima.- Seguimiento de la crisis política en Perú y la posible presentación de un nuevo Gobierno por parte del presidente Pedro Castillo. (foto)(vídeo) Ciudad de México.- El enviado especial presidencial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry, visita México por segunda vez para evaluar con el Gobierno federal los avances en la lucha contra la crisis climática y en plena polémica por la reforma eléctrica.(foto) París.- Salah Abdeslam, el único superviviente de los comandos yihadistas que asesinaron a 130 personas el 13 de noviembre de 2015 en París, responde por primera vez en el juicio sobre esos atentados. Berlín.- La Berlinale se prepara para inaugurar la alfombra roja de su 72 edición con "Peter von Kant", del francés François Ozon, y el desafío de regresar al formato presencial. (vídeo) Ottawa.- Los habitantes de Ottawa asisten al décimo tercer día de ocupación del centro de la ciudad por parte de los grupos antivacunas y radicales, que insisten en permanecer en la capital hasta lograr que las autoridades eliminen las restricciones de la pandemia. (vídeo) Ciudad de México.- Zona MACO, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de América Latina, regresa este 2022 a su modalidad presencial en su edición 18.(vídeo) (foto) Washington.- La multinacional estadounidense de transporte Uber presenta los resultados financieros de su año fiscal 2021. Nueva York.- El gigante del entretenimiento Walt Disney publica los resultados del primer trimestre de su ejercicio 2022. París.- El grupo de cosméticos L'Oréal presenta sus resultados anuales de 2021. Múnich (Alemania).- Siemens Energy publica los resultados del primer trimestre de 2022. Tokio.- Toyota Motor presenta sus resultados correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal de 2021. Ciudad de México.- El Instituto de Estadística de México divulga la inflación de enero en México, después de que el IPC cerrase 2021 a un nivel del 7,36 %, no visto en más de 20 años.(vídeo) Río de Janeiro (Brasil) - Las autoridades de Brasil dan a conocer este miércoles la inflación anotada en enero pasado, después de haber cerrado 2021 con una variación positiva del 10,06 %, la mayor en seis años. Madrid.- El Ministerio de Trabajo convoca a una segunda reunión a las organizaciones patronales y sindicales para cerrar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2022, que previsiblemente será de 35 euros mensuales, hasta 1.000 euros brutos. Madrid.- La Corporación de Reservas Estratégicas (Cores) publica datos sobre importación de gas natural en 2021, cuando se cerró uno de los dos gasoductos que conectan con Argelia, el principal proveedor para España de esta fuente de energía. París.- El artista venezolano Elías Crespín está a punto de mostrar una nueva obra en la Filarmónica de París, cuando se cumplen dos años de su instalación en el Louvre. (vídeo) Montevideo.- La empresa NetCann, única en Latinoamérica que abarca desde la producción de cannabis, quiere "liderar" esta industria en Uruguay y en todo el mundo, explica a Efe su CEO, Juan Francisco Rodríguez. (video) Miami (EE.UU.).- El musical de Broadway "On Your Feet", basado en las vidas y el éxito de Emilio y Gloria Estefan, regresa de nuevo a los escenarios. Madrid.- El ministro de Cultura español, Miquel Iceta, y la baronesa Carmen Thyssen firman el acuerdo por el alquiler de la colección de la aristócrata tras el regreso a Madrid del "Mata Mua" de Gauguin, un acuerdo que asciende a 6,5 millones de euros anuales durante 15 años. (foto) (vídeo)