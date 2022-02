Miércoles 9 de febrero de 2022, 12.00 a.m. EST

(agrega protestas en Puerto Rico) CORONAVIRUS EEUU - Washington - Las muertes por la covid-19 en EE.UU. están alcanzando picos no vistos en más de un año debido a ómicron, que se está cebando con los no vacunados y los mayores, mientras los contagios están descendiendo, lo que ha llevado a varios estados a relajar las normas sobre la mascarilla. (foto) (video) P.RICO PROTESTAS - San Juan - Los maestros y los bomberos protagonizan este miércoles en San Juan multitudinarias marchas con destino a La Fortaleza, sede del Ejecutivo puertorriqueño, para reclamar mejoras salariales y un retiro digno. (foto) (vídeo) CANADÁ PROTESTAS - Ottawa - La determinación y la capacidad de organización de los manifestantes antivacunas que ocupan desde el 29 de enero el centro de Ottawa ha frustrado todos los intentos de las autoridades canadienses para poner punto y final a la protesta. (foto) (video) EEUU LATINOS - Los Ángeles - Con los "colores vibrantes" de su arte, el ilustrador mexicano Rafael López ha abierto en EE.UU. un espacio para rendir tributo a la cultura latina, que según dice a Efe, aporta un legado indeleble como lo muestran unas estampillas suyas con las que el Servicio Postal celebra al mariachi este 2022. Por Ana Milena Varón ENVIADA MI3015 (foto) EEUU MUSICAL - Miami - El musical de Broadway "On Your Feet", basado en las vidas y el éxito de Emilio y Gloria Estefan, regresa este miércoles de nuevo a los escenarios y lo hace en casa con la promesa de sonar "100 % Miami" y conectar de una manera especial con un público que los conoce como nadie. Por Álvaro Blanco ENVIADA MI3013 (foto)(video) Pueden dirigir sus consultas a Ivonne Malaver (emalaver@efe.com) o a latinonews@efe.com.