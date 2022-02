Miércoles, 9 de febrero de 2022 (10.00 GMT)

PERÚ CRISIS - Lima - El presidente de Perú, Pedro Castillo, que ha designado a su cuarto gabinete ministerial en poco más de seis meses de gestión, intenta superar una grave crisis política, con una oposición que controla el Parlamento y exige su renuncia por "ineficacia extrema". (foto) (video) (audio) CANADÁ PROTESTAS - Ottawa - La determinación y la capacidad de organización de los manifestantes antivacunas que ocupan desde el 29 de enero el centro de Ottawa ha frustrado todos los intentos de las autoridades canadienses para poner punto y final a la protesta. (foto) (video) (audio) UCRANIA CRISIS ------------------------ FRONTERA - Sénkivka (Ucrania) - Desde el puesto fronterizo de Sénkivka se puede ver el monumento "Tres hermanas", erigido en honor a la amistad entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, una hermandad resentida por la alianza militar entre esos dos últimos países y las maniobras que arrancarán el jueves al otro lado de la frontera. Por Fernando Salcines (foto) (vídeo) (audio) (enviada) ESPAÑA - Kiev - El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reunió este miércoles en Kiev con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, a quien resaltó que es el momento de la diplomacia y del diálogo para resolver la crisis y no de abrir hipótesis sobre un posible ataque ruso. (foto) (vídeo) (audio) ----------------------------- YIHADISTAS FRANCIA - París - Salah Abdeslam, el único superviviente de los grupos yihadistas que asesinaron a 130 personas en la noche del 13 de noviembre de 2015 en los atentados de París -sala de conciertos Bataclan, seis terrazas de la ciudad y del Estadio de Francia- responde en el juicio abierto sobre la preparación de la masacre por primera vez. (vídeo) (audio) Recursos de archivo www.lafototeca.com Cód: 10027404, 8071657 y otros MÉXICO EEUU - Ciudad de México - El enviado especial presidencial para el Clima de los Estados Unidos, John Kerry, visita México por segunda vez para evaluar con el Gobierno federal los avances en la lucha contra la crisis climática y en plena polémica por la reforma eléctrica, cuestionada por relegar las energías limpias. (foto) CORONAVIRUS EEUU - Washington - Las muertes por covid-19 en EE.UU. están alcanzando picos no vistos en más de un año debido a ómicron, que se está cebando con los no vacunados y los mayores, mientras los contagios están descendiendo, lo que ha llevado a varios estados a relajar las normas sobre la mascarilla. (foto) (video) (audio) GUATEMALA D.HUMANOS - San José - La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, lleva a cabo este miércoles una audiencia por un caso contra el Estado de Guatemala por no garantizar el derecho a la propiedad colectiva de la Comunidad Maya Q’eqchi’ de Agua Caliente. (foto) (video) ARGENTINA GOBIERNO - Buenos Aires - El presidente argentino, Alberto Fernández, retoma su agenda nacional tras culminar una gira por China y Rusia, con los que ha estrechado lazos políticos, económicos y comerciales, días después de alcanzar un acuerdo con el FMI sobre el pago de la deuda y que ha cosechado fuertes críticas de la oposición. COLOMBIA DUQUE - Luxemburgo - En la recta final de su mandato el presidente de Colombia, Iván Duque, inicia este miércoles en Luxemburgo una gira europea que le llevará también a Francia, Bélgica y Países Bajos con una agenda enfocada en la reactivación económica, comercio e inversiones, protección ambiental, vacunas, acogida de migrantes y paz. R.UNIDO GOBIERNO - Londres - El primer ministro británico, Boris Johnson, explica este miércoles en una sesión del parlamento en Londres la remodelación parcial del Gobierno y de su equipo de asesores, en un intento por recuperar la iniciativa política y centrar el debate en sus reformas. (foto) (vídeo) (audio) MUSEO THYSSEN - Madrid - La baronesa Carmen Thyssen firma este miércoles el acuerdo de alquiler de su colección para que permanezca en España durante los próximos15 años por un importe de 6,5 millones de euros anuales, tras el regreso el lunes a Madrid del "Mata Mua" de Gauguin, su pieza mas importante. (foto) (vídeo) CINE BERLINALE - Berlín - La Berlinale prepara la alfombra roja de su 72 edición, que se inaugura mañana jueves, con "Peter von Kant", del francés François Ozon, y el desafío de regresar al formato presencial mientras día a día se marcan nuevos picos de contagios. (vídeo) (audio) EEUU MUSICAL - Miami (EEUU) - El musical de Broadway "On Your Feet", basado en las vidas y el éxito de Emilio y Gloria Estefan, regresa este miércoles de nuevo a los escenarios y lo hace en casa con la promesa de sonar "100 % Miami" y conectar de una manera especial con un público que los conoce como nadie. por Álvaro Blanco (foto) (video) ENTREVISTAS --------------------- IGLESIA ABUSOS - Roma - "La Iglesia debe aclarar todo que ha sucedido sobre los abusos" sin que importe "el daño a su imagen", dice a EFE el jesuita alemán Hans Zollner, miembro de la comisión de protección de menores instituida por el papa y partidario de las investigaciones independientes que esclarezcan los abusos del clero. Por Cristina Cabrejas. (foto) (audio) (enviada) (Además de la entrevista, se ha enviado una panorámica sobre la forma en que Australia y Nueva Zelanda han investigado los abusos cometidos en el seno de la Iglesia católica, considerado el caso australiano un referente en otros lugares del mundo). (vídeo) INGRID BETANCOURT - Bogotá - Íngrid Betancourt, candidata a la Presidencia de Colombia, está convencida de que el país debe derrotar la corrupción para poder salir adelante y considera que ha llegado la hora de que una mujer tome las riendas después de más de dos siglos de gobiernos de hombres. Por Jaime Ortega Carrascal (foto) (video) CRÓNICAS -------------- CHILE INDÍGENAS - Porvenir (Chile) - En la playa de Porvenir, en la costa de Tierra del Fuego, donde soplan vientos indomables provenientes de la gélida Antártida, viven dos de las diez familias selknam que siguen vivas, una etnia indígena de Chile cuya historia cruzó fronteras por primera este año y casi llegó a los Óscar. Por Patricia Nieto Mariño (foto) (video) IRÁN REVOLUCIÓN - Teherán - El velo y la corbata se mantienen como símbolos de la Revolución Islámica de Irán cuando se cumplen 43 años de su instauración, una prenda por su ubicuidad y la otra por su ausencia. Por Jaime León. (foto) (vídeo) (enviada) lab mesacentral@efe.com