Miércoles, 9 de febrero de 2022 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 9 feb (EFE).- .- Kiev (Ucrania).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se reúne en Kiev con su homólogo ucraniano, Dmitro Kuleba, para avanzar en los esfuerzos diplomáticos para lograr una desescalada en la frontera con Ucrania, donde se encuentran desplegados más de 100.000 soldados rusos. (vídeo)(audio) .- Sénkivka (Ucrania).- Desde el puesto fronterizo de Sénkivka se puede ver el monumento "Tres hermanas", erigido en honor a la amistad entre Ucrania, Bielorrusia y Rusia, una hermandad resentida por la alianza militar entre esos dos últimos países y las maniobras que arrancarán el jueves al otro lado de la frontera. (vídeo)(audio) .- Lyon (Francia).- Los ministros de Exteriores y de Sanidad de la Unión Europea (UE) celebran en Lyon una conferencia conjunta para reafirmar el papel comunitario en la geopolítica sanitaria y evaluar la cooperación con los países en desarrollo durante la pandemia. (vídeo)(audio) .- Washington (EE.UU.).- Las muertes por covid-19 en EE.UU. están alcanzando picos no vistos en más de un año debido a ómicron, que se está cebando con los no vacunados y los mayores, mientras los contagios están descendiendo, lo que ha llevado a varios estados a relajar las normas sobre la mascarilla. (vídeo) .- Lima (Perú).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, que ha designado esta madrugada su cuarto gabinete ministerial en poco más de seis meses de gestión, intenta superar una grave crisis política, con una oposición que controla el Parlamento y exige su renuncia por "ineficacia extrema". (vídeo)(audio) .- Ottawa (Canadá).- La determinación y la capacidad de organización de los manifestantes antivacunas que ocupan desde el 29 de enero el centro de Ottawa ha frustrado todos los intentos de las autoridades canadienses para poner punto y final a la protesta. (vídeo)(audio) .- Londres (R. Unido).- El primer ministro británico, Boris Johnson, explica este miércoles en una sesión del Parlamento en Londres la remodelación parcial del Gobierno y de su equipo de asesores, en un intento por recuperar la iniciativa política y centrar el debate en sus reformas. (vídeo)(audio) .- Rabat (Marruecos).- El presidente del Gobierno marroquí, Aziz Ajanuch, recibe este miércoles en Rabat a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que visita Marruecos para profundizar las relaciones con un país que ya es, según la UE, un "socio estratégico y sólido". (vídeo)(audio) .- Luxemburgo.- En la recta final de su mandato, el presidente de Colombia, Iván Duque, inicia este miércoles en Luxemburgo una gira europea centrada en encuentros con los máximos responsables de las instituciones europeas, de Europol, la OTAN, la OCDE y la Corte Penal Internacional. (vídeo)(audio) .- Bruselas (Bélgica).- Una delegación de alcaldes del Partido Popular, encabezada por el de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto a presidentes de diputaciones, se reúne con miembros de la Comisión y Parlamento europeos en Bruselas para denunciar el reparto de los fondos para la recuperación. (vídeo)(audio)(VIVO) .- Washington (EE.UU.).- La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la líder demócrata Nancy Pelosi, repasa la actualidad política en una rueda de prensa en el Capitolio. (vídeo) .- Ciudad de México.- El Instituto de Estadística de México divulga la inflación de enero en México, después de que el IPC cerrase 2021 a un nivel del 7,36 %, no visto en más de 20 años. (vídeo) .- Bogotá (Colombia).- Íngrid Betancourt, candidata a la Presidencia de Colombia, está convencida de que el país debe derrotar la corrupción para poder salir adelante y considera que ha llegado la hora de que una mujer tome las riendas después de más de dos siglos de gobiernos de hombres. (vídeo) .- San José (Costa Rica).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, lleva a cabo una audiencia por un caso contra el Estado de Guatemala por no garantizar el derecho a la propiedad colectiva de la Comunidad Maya Q’eqchi’ de Agua Caliente. (vídeo) .- Berlín (Alemania).- La Berlinale prepara la alfombra roja de su 72 edición, que se inaugura mañana jueves, con "Peter von Kant", del francés François Ozon, y el desafío de regresar al formato presencial mientras día a día se marcan nuevos picos de contagios. (vídeo)(audio) .- Ciudad de México.- Zona MACO, una de las ferias de arte contemporáneo más importantes de América Latina, regresa este 2022 a su modalidad presencial y en un centro de convenciones de la Ciudad de México para reunir a artistas, galeristas y público en su edición 18. (vídeo) .- Teherán (Irán).- El velo y la corbata se mantienen como símbolos de la Revolución Islámica de Irán cuando se cumplen 43 años de su instauración, una prenda por su ubicuidad y la otra por su ausencia. (vídeo) .- Colombo (Sri Lanka).- Productos esenciales como medicamentos o alimentos importados se están agotando en Sri Lanka mientras en los puertos se apilan cientos de contenedores que no se pueden retirar por no disponer el país de dólares suficientes para pagar la mercancía, agravando aún más la severa crisis económica en la isla. (vídeo) .- Atlanta (EE.UU.).- El High Museum de Atlanta acoge los famosos retratos de los Obama, inaugurados en 2018 como parte de la colección de la National Portrait Gallery de la institución Smithsonian, y que desde junio de 2021 están 'de gira' por diferentes puntos de la geografía estadounidense. (vídeo) .- París (Francia).- A punto de mostrar una nueva obra en la Filarmónica de París y cuando se cumplen dos años de su instalación en el Louvre, el venezolano Elías Crespín sigue viviendo en un sueño y con la cabeza entre nubes de metal: sus obras, máquinas danzantes y colgantes, proponen una vida más contemplativa y sensible. (vídeo) .- Montevideo (Uruguay).- La empresa NetCann, única en Latinoamérica que abarca desde la producción de cannabis hasta la elaboración de productos medicinales y para recreo, sueña con "liderar" esta industria en Uruguay y en todo el mundo, explica a Efe su CEO, Juan Francisco Rodríguez. (vídeo) .- Miami (EE.UU.).- El musical de Broadway "On Your Feet", basado en las vidas y el éxito de Emilio y Gloria Estefan, regresa de nuevo a los escenarios y lo hace en casa con la promesa de sonar "100 % Miami". (vídeo) .- Porvenir (Chile).- En la playa de Porvenir, en la costa de Tierra del Fuego, donde soplan vientos indomables provenientes de la gélida Antártida, habitan dos de las pocas familias que quedan de los selknam, una etnia indígena de Chile cuya historia cruzó fronteras por primera este año y casi llegó a los Óscar. (vídeo) .- Nueva York (EE.UU.).- La organización que administra la plaza de Times Square desvela la escultura ganadora del concurso de San Valentín, titulada "Habitat Workshop’s Bloom", que permanecerá expuesta hasta el próximo 9 de marzo. (vídeo) .- Ciudad del Vaticano.- El papa Francisco celebra su tradicional audiencia general de los miércoles. 