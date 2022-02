Mario Ledesma renuncia como entrenador de la selección argentina de rugby

Buenos Aires, 9 feb (EFE).- El entrenador de la selección argentina de rugby, Mario Ledesma, renunció este miércoles al equipo, conocido popularmente como 'los Pumas', luego de tres años y medio en el cargo. "Llegó el momento de cerrar el ciclo. Lo hablábamos con el equipo y nos acordábamos de las buenas cosas, los buenos recuerdos. Lo alocado que nos tocó vivir forma parte de nuestro crecimiento", sostuvo Ledesma en rueda de prensa. El exhooker tiene un importante pasado como jugador de Los Pumas: disputó 84 partidos y jugó los Mundiales de Gales 1998, Australia 2003, Francia 2007 (medalla de bronce) y Nueva Zelanda 2011. Ledesma había asumido el 1 de agosto de 2018, tras un exitoso paso como entrenador de Jaguares, la franquicia argentina del Súper Rugby. En 2021, 'los Pumas' cosecharon tres victorias, un empate y ocho derrotas. "Viendo los resultados del año pasado, y sobre todo la manera en que se dieron, empezás a entender que hay otra cosa. No es la culpa de nadie, de la Unión, de los jugadores o del equipo. Son ciclos, se siente en la panza que es el momento", explicó el entrenador. "Hablé con muchos jugadores, más de diez, y con los que falten hablaré en los próximos días. Hay muchísimo agradecimiento mutuo", afirmó. Ledesma estuvo acompañado por Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR). "Me sorprendió un poco la decisión. Me sorprendí, pero nos pusimos a hablar de esto que tiene que ver con los ciclos, las experiencias y los contextos. Los últimos dos años han sido durísimos para todos y quizás también aceleran los ciclos. Primero me sorprendió pero después lo escuché y comprendí", indicó. En julio el seleccionado local jugará tres partidos amistosos ante Escocia, (el 2, el 9 y el 16) preparatorios para los partidos del Rugby Championship de agosto y septiembre. EFE sam/cav