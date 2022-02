Los Nets y los Lakers no dejan de llorar

Los Ángeles (EE.UU.), 9 feb (EFE).- Al principio de la temporada eran los dos equipos más deslumbrantes de la NBA, pero ahora no pueden parar de llorar. Los Brooklyn Nets (nueve derrotas seguidas) y Los Angeles Lakers sumaron su enésima decepción en una jornada de sonrisas para Phoenix Suns, Boston Celtics, Milwaukee Bucks y Dallas Mavericks. NETS 91 - CELTICS 126 Los Boston Celtics arrollaron a domicilio a unos Brooklyn Nets sin respuesta y a los que, tras solo siete minutos de partido, ya dominaban por un elocuente 2-28. La sexta victoria consecutiva de los de Boston llegó de la mano de Jaylen Brown (22 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) mientras que en estos míseros Nets sin Kevin Durant, James Harden y Kyrie Irving el más destacado fue Jevon Carter (21 puntos). El dominicano Al Horford disputó 22 minutos para los Celtics en los que aportó 9 puntos, 5 rebotes, 7 asistencias, un robo y 2 tapones. LAKERS 116 - BUCKS 131 Giannis Antetokounmpo (44 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias) destrozó a Los Angeles Lakers, que en otra noche triste en su cancha iban perdiendo de 24 puntos en el segundo cuarto y de 30 puntos en el tercero. LeBron James (27 puntos y 8 rebotes) no pudo frenar a unos Milwaukee Bucks espléndidos en ataque (54,2 % en tiros) y que, con cuatro victorias seguidas, ya acechan el liderato en el Este que ostentan los Miami Heat. SIXERS 109 - SUNS 114 Tras imponerse el lunes a los Chicago Bulls, los Phoenix Suns, el equipo con el mejor balance de la liga, derrotaron hoy a otro imponente rival del Este como los Philadelphia 76ers en un partido muy ajustado que se resolvió en los últimos minutos. Devin Booker (35 puntos) y Chris Paul (16 puntos y 12 asistencias) sentenciaron con frialdad y precisión a unos Sixers liderados por Joel Embiid (34 puntos y 12 rebotes) y que pecaron de precipitación y ansiedad en el desenlace del duelo. MAVERICKS 116 - PISTONS 86 Luka Doncic (33 puntos, 7 rebotes y 11 asistencias) fue una noche más el comandante de unos Dallas Mavericks que sumaron su tercera victoria seguida al machacar a los Detroit Pistons con seis jugadores por encima de los 10 puntos. Hamidou Diallo (18 puntos) encabezó el ataque de los Pistons, que se hundieron con un pobre 5 de 30 en triples y que encadenan cinco derrotas consecutivas. GRIZZLIES 135 - CLIPPERS 109 Los Memphis Grizzlies pasaron por encima de Los Angeles Clippers en una nueva exhibición de Ja Morant (30 puntos y 7 rebotes) y Jaren Jackson Jr. (26 puntos y 11 rebotes) para sumar su tercer triunfo consecutivo. Isaiah Hartenstein (19 puntos y 7 rebotes) fue el mejor de unos Clippers muy inferiores en el rebote (40 frente a 55) y en los que el español Serge Ibaka no tuvo minutos. NUGGETS 132 - KNICKS 115 Nikola Jokic (21 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias) fue uno de los cuatro jugadores de los Denver Nuggets que anotaron al menos 20 puntos para doblegar a unos New York Knicks en ruinas y que llevan cuatro derrotas consecutivas. Julius Randle (28 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias) lideró a unos Knicks pobres en el rebote (41 contra 52) mientras que Facundo Campazzo jugó solo 2 minutos con los Nuggets en los que no dejó huella en la estadística. KINGS 114 - TIMBERWOLVES 134 Cinco victorias seguidas llevan unos cada vez más serios y compenetrados Minnesota Timberwolves que esta noche se deshicieron fuera de casa de los Sacramento Kings. El estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns sumó 25 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias para los Wolves mientras que De'Aaron Fox (29 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias) lideró a los de Sacramento. PELICANS 110 - ROCKETS 97 Brandon Ingram (26 puntos) continuó con su buena racha de juego y guió a los New Orleans Pelicans a sumar su cuarta victoria seguida tras tumbar a los Houston Rockets. Kevin Porter Jr. (27 puntos) destacó en los Rockets mientras que el estadounidense de origen puertorriqueño y mexicano José Alvarado brilló en los Pelicans con 12 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 2 robos en 19 minutos de juego. HAWKS 133 - PACERS 112 El dominicano Chris Duarte firmó un gran partido (25 puntos, 2 rebotes, 4 asistencias, un robo y un tapón en 35 minutos) pero no pudo evitar la derrota de los Indiana Pacers ante los pujantes Atlanta Hawks. Trae Young (34 puntos y 11 asistencias) fue una noche más el líder de los Hawks. BLAZERS 95 - MAGIC 113 Los Orlando Magic se aprovecharon de unos Portland Trail Blazers más centrados en el mercado de fichajes que en la pista, y lograron una victoria a domicilio gracias a los 19 de 38 en triples. Cole Anthony acarició en los Magic el triple-doble (23 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) en tanto que Anfernee Simons (19 puntos) fue el principal referente de los Blazers. CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (35-20) 2.- Milwaukee Bucks (35-21) 3.- Chicago Bulls (33-21) 4.- Cleveland Cavaliers (33-21) 5.- Philadelphia 76ers (32-22) 6.- Toronto Raptors (29-23) 7.- Boston Celtics (31-25) 8.- Brooklyn Nets (29-25) 9.- Charlotte Hornets (28-27) 10.- Atlanta Hawks (26-28) 11.- Washington Wizards (24-29) 12.- New York Knicks (24-31) 13.- Indiana Pacers (19-37) 14.- Orlando Magic (13-43) 15.- Detroit Pistons (12-42) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (44-10) 2.- Golden State Warriors (41-13) 3.- Memphis Grizzlies (38-18) 4.- Utah Jazz (33-21) 5.- Dallas Mavericks (32-23) 6.- Denver Nuggets (30-24) 7.- Minnesota Timberwolves (29-25) 8.- Los Angeles Clippers (27-29) 9.- Los Angeles Lakers (26-29) 10.- New Orleans Pelicans (22-32) 11.- Portland Trail Blazers (21-34) 12.- San Antonio Spurs (20-34) 13.- Sacramento Kings (20-36) 14.- Oklahoma City Thunder (17-36) 15.- Houston Rockets (15-39). PRÓXIMA JORNADA (miércoles 9 de febrero) Cleveland Cavaliers - San Antonio Spurs Charlotte Hornets - Chicago Bulls Oklahoma City Thunder - Toronto Raptors Utah Jazz - Golden State Warriors Portland Trail Blazers - Los Angeles Lakers Sacramento Kings - Minnesota Timberwolves. EFE dvp/ea (foto)