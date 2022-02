Lista de las 18 películas que compiten en la 72 Berlinale

Berlín, 9 feb (EFE).- Un total de 18 películas han sido incluidas en la sección oficial a competición de la 72 edición de la Berlinale, que se abrirá mañana con "Peter von Kant", dirigida por el francés François Ozon. La siguiente es la lista de esos filmes, más los correspondientes de la sección Encounters, segunda en importancia del Festival Internacional de Cine de Berlín. SECCIÓN OFICIAL A COMPETICIÓN - "A E I O U" - Das schnelle Alphabet der Liebe" (Alemania, Francia), de Nicolette Krebitz. - "Alcarràs" (España/Italia), de Carla Simón. - "Avec amour et acharnement" (Francia), de Claire Denis. - "Rimini" (Austria, Francia, Alemania), de Ulrich Seidl. - "Call Jane" (Estados Unidos), de Phyllis Nagy. - "Drii Winter" (A Piece of Sky) (Suiza, Alemania), de Michael Koch. - "Everything Will Be Ok" (Francia, Camboya), de Rithy Panh. - "La ligne" (Suiza, Francia, Bélgica), de Ursula Meier. - "Leonora addio" (Italia), de Paolo Taviani. - "Les passagers de la nuit" (Francia), de Mikhaël Hers. - "Nana" (Indonesia), de Kamila Andini - "Peter von Kant" (Francia), de François Ozon - "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush" (Alemania, Francia), de Andreas Dresen. - "Robe of Gems" (México, Argentina, EEUU), de Natalia López Gallardo. - "So-seol-ga-ui Yeong-hwa" (The Novelist's Film) (Corea del Sur), de Hong Sangsoo. - "Un año, una noche" (España, Francia), de Isaki Lacuesta - "Un été comme ça" (Canadá), de Denis Côté. - "Yin Ru Chen Yan" (Return to Dust) (China), de Li Ruijun. SECCIÓN ENCOUNTERS - "A Little Love Package" (Austria, Argentina), de Gastón Solnicki - "À vendredi, Robinson" (Francia, Suiza, Irán, Líbano), de Mitra Farahani - "Axiom" (Alemania), de Jöns Jönsson - "Brother in Every Inch" (Rusia), de Alexander Zolotukhin - "Coma" (Francia), de Bertrand Bonello - "Father's Day" (Ruanda), de Kivu Ruhorahoza. - "Flux Gourmet" (Reino Unido, EEUU, Hungría), de Peter Strickland. - "The City and the City" (Grecia), de Christos Passalis. - "Journal d'Amérique" (Francia), de Arnaud des Pallières. - "Small, Slow but Steady" (Japón, Francia), de Shô Miyake. - "Muzenbacker" (Austria), de Ruth Beckermann - "Queens of the Qing Dynasty" (Canadá), de Ashley McKenzie - "Sonne" (Austria), de Kurdwin Ayub - "Unrueh" (Suiza), de Cyril Schäublin - "The Death of my Mother" (Alemania), de Jessica Krummacher. EFE gc/jls