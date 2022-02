La producción manufacturera de Perú creció 17,9 % durante 2021

Lima, 9 feb (EFE).- La producción industrial manufacturera de Perú se incrementó durante 2021 en 17,9 % respecto a 2020, y en 3 % frente a 2019, informó este miércoles el ministro peruano de la Producción, Jorge Luis Prado. Este resultado fue impulsado por un "importante crecimiento" del subsector no primario (24,2 %), cuyo desempeño fue influenciado por una mayor producción e incidencia de los bienes de consumo (17,3 %) y de los bienes intermedios (30,7 %). "El buen desempeño de la industria manufacturera durante 2021 se ha debido a la recuperación de las exportaciones industriales, así como de la demanda interna, que incidieron en el resultado positivo de todos los rubros de la manufactura no primaria debido al aumento de la capacidad productiva de las empresas", detalló Prado. El ministro agregó que la producción manufacturera primaria registró un incremento de 2 % en 2021, ante la mayor producción de productos pesqueros (12,8 %), favorecidos por la mayor disponibilidad, principalmente durante el primer semestre, de materia prima como anchoveta y pota. En el caso de la manufactura no primaria, el subsector experimentó un crecimiento de 24,2 % respecto a 2020 y de 4,3 % en referencia a 2019, por el desempeño positivo de las industrias de bienes de consumo (17,3 %), bienes intermedios (30,7 %), bienes de capital (31,2 %) y servicios relacionados a la industria (49,4 %). Destacaron en el crecimiento de este subsector los muebles (34 %), productos metálicos de uso estructural (56,8 %), cemento cal y yeso (35,7 %), industrias básicas de hierro y acero (47,4 %), productos plásticos (18,9 %), prendas de vestir (22,3%) y materiales de construcción de arcilla (60,5 %). Prado agregó que, con este resultado positivo, el Producto Interno Bruto (PIB) por manufactura ascendería a 71.700 millones de soles (unos 18.384 millones de dólares) a precios constantes, lo que implica un aporte de alrededor del 13 % al PIB Nacional. EFE dub/laa