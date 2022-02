La Policía interrogará a 50 personas sobre las fiestas en Downing Street

Londres, 9 feb (EFE).- La Policía de Londres interrogará durante esta semana, mediante cuestionarios, a más de 50 personas sobre las fiestas en Downing Street y otros departamentos del Gobierno durante la pandemia. Quienes sean contactados, en la mayoría de los casos por correo electrónico, deberán aportar el "relato y la explicación" de sobre su "participación" en alguno de los ocho eventos bajo investigación policial, ocurridos entre el 20 de mayo de 2020 y el 16 de abril de 2021, anunció este miércoles la policía londinense. El cuestionario tiene "estatus legal formal" y "debe ser contestado con veracidad", indicó en un comunicado la policía, que detalló que las respuestas deben enviarse de vuelta en un plazo de siete días. Scotland Yard no ha detallado quién está bajo su lupa en relación a la serie de celebraciones que han puesto contra las cuerdas al primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, por su participación en algunas de ellas y su aparente connivencia con las supuestas rupturas de las restricciones sociales contra la covid. En el marco de la Operación Hillman -como han sido bautizadas las pesquisas-, los detectives del Equipo de Investigaciones Especiales de la policía londinense, dedicado a casos que involucran a personas de alto perfil público, se analizan asimismo más de 500 documentos y 300 imágenes. Además de la primera remesa de cuestionarios que se enviarán esta semana, las fuerzas de seguridad se reservan la potestad de contactar a más personas "en los próximos días y semanas", en caso de que se identifiquen a nuevos sospechosos de haberse saltado las regulaciones. La Policía recalcan que "ser contactado no significa que esa persona vaya a recibir necesariamente una multa". "Sin embargo, si tras una investigación, los agentes creen que es apropiado porque se quebrantaron las regulaciones sobre la covid sin una excusa razonable, normalmente se expedirá una sanción", agrega el comunicado. Los responsables de las pesquisas expresan que son conscientes del "interés y el impacto" de este caso, y recalcan su intención de llevar a cabo su trabajo de manera "proporcionada, justa e imparcial". En un comunicado anterior, la Policía avanzó que está revisando su decisión de no investigar un evento el 15 de diciembre de 2020, cuando Downing Street organizaó un "trivial" virtual para sus empleados. Tras airearse hoy una imagen en la que se ve al primer ministro junto a tres asesores, uno de ellos con una guirnalda navideña al cuello, durante ese concurso, ha avanzado que revisará su postura, aunque por ahora el evento no está incluido en la lista oficial de la investigación.