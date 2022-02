La inseguridad preocupa más que nunca a los neoyorquinos

Nueva York, 9 feb (EFE).- La delincuencia en la ciudad de Nueva York es percibida como un "problema muy grave" por la gran mayoría de los votantes de la metrópolis (un 74 %), según una encuesta de la Universidad estadounidense de Quinnipiac (Connecticut), que asegura que es la primera vez que se registra este porcentaje en los 23 años que llevan sondeado a la población sobre esta cuestión. La universidad apunta que hay que remontarse a enero de 2016 para encontrar la segunda mayor tasa de preocupación por la seguridad. Ese año, el 50 % de los votantes consideraban la delincuencia como un grave problema. De hecho, en la lista de cuestiones más urgentes que sería necesario abordar en Nueva York, la inseguridad ocupa el primer puesto con un 46 %, seguido de las viviendas asequibles (14 %), el vagabundeo (9 %), la covid-19 (8 %) y la inflación (5 %). Incluso, un 65 % se muestra preocupado por la posibilidad de ser eventual víctima de un crimen, frente al 33 % que no lo está. Según la analista de encuestas de la universidad Mary Snow, la reciente muerte de dos agentes de policía que acudieron a una llamada de urgencia sumado a "múltiples delitos violentos de alto perfil, la exigencia y la urgencia en la ciudad de Nueva York son claros: reducir la delincuencia es el problema número uno". INSEGURIDAD EN EL METRO Una de las cuestiones que abordó en concreto la encuesta fue el sentimiento de seguridad en la red de metro de la ciudad, donde recientemente se han registrado ataques, incluso mortales, que han tenido un gran eco mediático y político. La investigación desvela que solo el 48 % de los encuestados se siente seguro viajando en el metro, frente al 40 % que asegura no sentirse seguro, un porcentaje que se dispara en las horas nocturnas en las que un 62 % sostiene que se siente inseguro en este medio de transporte. Sin embargo, a la hora de valorar sus barrios, el 78 % asegura sentirse seguro o muy seguro en ellos, frente al 21 % que sostiene que no son seguros. OPTIMISMO POR EL NUEVO ALCALDE DE NUEVA YORK Entre otros aspectos, el sondeo de Quinnipiac también interrogó a los sujetos de sus estudio sobre su valoración del nuevo alcalde de la ciudad, el demócrata Eric Adams, que debe gran parte de su éxito electoral al empeño que puso en la seguridad durante su campaña. La mayoría de los votantes demócratas (un 74 %) y de los que se declaran independientes (un 60 %) se sienten optimistas ante el nuevo regidor de la ciudad, frente a solo un 46 % de los votantes republicanos que lo mira con buenos ojos. Asimismo, el 58 % tiene confianza en que el nuevo alcalde ponga fin a la creciente violencia armada, frente un 39 % que no cree que sea capaz. Entre sus políticas de seguridad, un 70 % de los electores aprueba que profesionales de la salud trabajen con la policía para abordar casos que impliquen a personas con problemas metales, un 69 % está de acuerdo con el aumento del número de agentes en las calles y otro 69 % ve bien que se restablezca el criticado cuerpo de policía de paisano en las zonas con mayores índices de delitos de la ciudad. EFE jfu/fjo/rrt