La controversia política se sube al escenario de un festival de La Habana

La Habana, 9 feb (EFE).- La decisión de artistas como Andy y Lucas, Alex Ubago y Kalimba de abandonar el cartel de un festival musical, debido a que lo organiza el Gobierno cubano, ha provocado una gran controversia en la isla por las estrechas relaciones entre cultura y política. Éstos y otros cuatro artistas de España, México e Italia dijeron en principio sí a los organizadores del San Remo Music Awards Cuba, pero luego de una campaña en redes sociales liderada por activistas políticos dieron marcha atrás. El Gobierno cubano reaccionó enseguida hablando de un "boicot" y denunciando "presiones", mientras los medios oficiales denunciaban la campaña y la politización de la cultura. El compositor Israel Rojas, del popular grupo Buena Fe, exhortó a los artistas internacionales a no "dejarse presionar" y a asistir al evento, programado del 5 al 10 de abril, a cuyo cartel se ha sumado tras las primeras cancelaciones. A esa respuesta se sumó también un artículo del portal oficial Cubadebate que denunció "tácticas de amedrentamiento contra los artistas" y el traslado de "la guerra económica, política y cultural contra Cuba hacia escenarios, artistas y públicos de Europa". LA "CAMPAÑA" Desde que se anunció el cartel, hace una semana, activistas y opositores insisten a los artistas, a través de las redes sociales, para que no participen en el festival por motivos políticos. Se aludía a las detenciones de manifestantes de las protestas antigubernamentales del 11 de julio, poniendo especial énfasis en los menores de edad en prisión. Pocos días después, Ubago lo anunciaba en Twitter: "A pesar de mis fans en la Isla y de la ilusión que me hacía estar allí por primera vez, tras tener toda la información sobre la organización del evento y dada la situación que está viviendo el país, creo que no debo ir". Le seguía Lucas González, del dúo Andy y Lucas, que en sus redes explicó que tampoco iría al evento porque el grupo "no apoya ningún régimen dictatorial ni a gente que mete niños presos y deja que un pueblo pase hambre". También cancelaron a última hora artistas cubanos conocidos como Raúl Paz y Telmary, quienes tampoco querían participar en un festival organizado, entre otras, por Lis Cuesta, esposa del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. El llamado a no asistir lo impulsó Alex Otaola, un "influencer" cubano radicado en Miami sumamente crítico contra el Gobierno de La Habana, que movió el avispero virtual entre el apoyo y los detractores. Una iniciativa parecida se utilizó a finales del año pasado contra la Bienal de La Habana, cuyos organizadores también denunciaron un "boicot promovido por artistas críticos" ante los encarcelamientos, arrestos domiciliarios y exilios forzados de creadores cubanos. Artistas críticos con el Gobierno cubano como Tania Bruguera, Julio Llópiz-Casal y Alexis Romay afirmaron que el evento cultural más importante de las artes visuales era "un parche" ante la grave crisis por la que atraviesa el país. "EL SAN REMO VA" El comité organizador del evento, que toma como referencia el Festival de la ciudad italiana de San Remo, aseguró a finales de enero que iba a ser "un acontecimiento único, mediante el cual músicos nacionales e internacionales intercambiarán en escenarios habaneros durante esas jornadas". Este miércoles, una semana después del anuncio de la cancelación de los cantantes internacionales, su reacción ha sido: "El San Remo Va", acompañado por una campaña en las redes sociales usando esa etiqueta en apoyo al certamen. El músico cubano Jorge Luis Robaina, uno de los coordinadores del evento, denunció en rueda de prensa que los artistas dieron marcha atrás debido al "acoso" y a "la presión a la que han sido sometidos". "La gente ha demonizado un evento por intereses políticos, un evento genuinamente cultural", indicó Robaina, acompañado por funcionarios del Ministerio de Cultura y de la estatal Empresa de Grabaciones Musicales (Egrem). El músico cubano quiso además despolitizar el festival: "Es un evento de intercambio cultural entre Cuba e Italia, no hay otra lectura". Robaina, líder del grupo cubano Karamba, apuntó asimismo a los distintos intereses de los artistas afectados. En concreto, sobre los españoles Andy y Lucas indicó que ir a Cuba "atentaba con sus intereses de la gira que realizarán por Estados Unidos".