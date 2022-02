Juez haitiano niega haber implicado al primer ministro en la muerte de Moise

Puerto Príncipe, 8 feb (EFE).- El juez haitiano Garry Orélien, quien estuvo al frente de la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moise hasta finales de enero, negó este martes haber implicado en el caso al primer ministro, Ariel Henry. "Este artículo pretende 'asesinar' mi carrera hasta el final. Quieren que muera en el país o que me vea obligado a exiliarme. No decido abandonar el país. Aquí es donde crecí y vivo. Aquí, la gente dice lo que quiere y denuncia a quien quiere", dijo Orélien. "No entiendo lo que está pasando. ¿Tengo que ir al exilio a los ojos de algunas personas? ¿Tengo que morir a toda costa a los ojos de algunas personas? Todavía no puedo entenderlo", afirmó el juez a la estación de radio y televisión haitiana RTVC. El desmentido del juez se produce después de que CNN divulgase la transcripción de un audio en el que supuestamente Orélien implica a Henry en la planificación del asesinato, cometido el pasado 7 de julio. En el audio atribuido a Orélien, al que tuvo acceso Efe, la supuesta voz del juez afirma que "Ariel está involucrado por uno de los supervivientes (del atentado). (...) El autor y el motor, el iniciador del asesinato es el amigo de Ariel Henry, que lo planeó con él el día del asesinato. Ariel está en estrecha comunicación con Laguel Civil que es otro iniciador, cómplice y autor". Jean Lague Civil era el coordinador de la seguridad presidencial de Moise cuando ocurrió el asesinato y quien fue interrogado por Orélien. El exfuncionario guarda prisión. Según el audio, todos los hombres encargados de la seguridad del presidente Jovenel Moise fueron sobornados para que no dispararan ni un solo proyectil. "Y de hecho, nadie disparó ni siquiera un proyectil", se lamenta la voz atribuida supuestamente al juez. "Si no se diera la orden de que todos huyeran de sus responsabilidades, habría que matar a todos los agentes que custodiaban a Moise", continúa la voz. "Ariel (Henry) es una de las personas implicadas hasta el cuello en el asesinato de Jovenel Moise", se escucha en el audio. El juez Orélien también dijo a la estación privada haitiana que un periodista, a quien identificó como Etant Dupain, supuestamente lo llamó por teléfono el domingo pasado con el interés de entrevistarlo sobre el asesinato de Moise, pero que él se negó y le dijo que no tenía nada que decir, porque se había retirado del caso. Según el magistrado, el periodista le aseguró que tenía un audio en el que un antiguo funcionario del Estado acusa al primer ministro Henry de tener presuntas conexiones con una persona implicada en el magnicidio. Henry fue designado primer ministro por Moise dos días antes del magnicidio, el 5 de julio, y asumió el cargo tres semanas después. El primer ministro ha sido cuestionado por supuestamente mantener contactos con uno de los supuestos cabecillas de la trama del magnicidio, Joseph Félix Badio, quien se encuentra prófugo. Henry admitió tácitamente que conversó con Badio por teléfono en la madrugada en la que murió Moise, tiroteado en su residencia en Puerto Príncipe. Tras divulgarse la información sobre las comunicaciones entre Henry y Badio, el Gobierno haitiano afirmó en un comunicado, divulgado el pasado septiembre, que "esa noche el primer ministro recibió innumerables llamadas, de todo tipo, de personas que, al conocer la terrible noticia, se preocuparon por su seguridad personal". El juez Orélien se retiró de la instrucción del caso del magnicidio el pasado 21 de enero, alegando motivos personales, pocos días después de que la ONG Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh) lo acusara de haber recibido sobornos para liberar a personas y anular las órdenes de detención.