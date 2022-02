Inflación en México sube a 7,07 % en enero por alza de mercancías y pecuarios

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- La tasa de inflación mexicana subió en enero hasta el 7,07 % tras un aumento de los precios en el primer mes del año del 0,59 % respecto al mes anterior impulsado por los pecuarios y las mercancías, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). En enero de 2021, hace justo un año, los datos correspondientes reflejaron un aumento mensual del 0,86 % en el índice de precios al consumidor (IPC), con lo que la inflación quedó entonces en el 3,54 %. En diciembre pasado, México registró una tasa de inflación del 7,36 % -manteniéndose en su mayor nivel en más de dos décadas- después de que los precios subieran en el último mes del año un 0,36 %. El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad en sus precios, aumentó el 0,62 % mensual y dejó la tasa anual en el 6,21 %, según señaló el Inegi en un comunicado. Dentro del subgrupo de bienes y servicios subyacentes, las mercancías aumentaron el 0,99 % y los servicios crecieron un 0,19 %, con una tasa anual del 7,86 % y del 4,35 %, respectivamente. En los no subyacentes, los agropecuarios aumentaron un 0,14 % respecto al mes anterior y los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 0,83 %. Dentro de los agropecuarios, los precios de los productos pecuarios (ganaderos) aumentaron un sustancial 2,19 % mensual. A nivel anual, los precios de los agropecuarios han crecido un 15,32 %, mientras que las tarifas energéticas se han elevado un 5,56 %. De este modo, la partida de no subyacentes aumentó un 0,52 % mes contra mes y aumentó un 9,68 % interanual. "En enero de 2022, gracias al componente no subyacente, la inflación general tuvo un descenso, en tanto que la inflación subyacente alcanzó niveles no observados en dos décadas", dijo en Twitter el expresidente del Inegi, Julio A. Santaella. Por último, el índice de precios de la canasta de consumo mínimo, conformada por 176 productos y servicios, presentó un aumento del 0,76 % mensual y del 7,67 % interanual. El Inegi también anunció que en enero el índice de precios al productor, incluyendo el petróleo, presentó una variación al alza del 0,61 % respecto del mes anterior, alcanzando una variación anual del 9,78 %. La reactivación económica en México llegó tras dos meses de suspensión de todas las actividades económicas no esenciales, en abril y mayo de 2020, debido a la crisis del coronavirus, lo que tuvo un fuerte impacto en la producción y el consumo. Los precios al consumidor cerraron 2021 con una subida del 7,36 %, un nivel no visto en dos décadas, debido a la preocupante alza de insumos básicos como los agropecuarios o la energía. La inflación de 2020 cerró en un 3,15 %, mientras que en 2019 la inflación fue del 2,83 % y en 2018 los precios al consumidor se elevaron un 4,83 %. Los precios al consumidor escalaron hasta el 6,77 % a finales de 2017, la tasa más alta desde 2000, que fue motivada por un alza en el precio de los combustibles. La meta del Banco de México es del 3 % anual. EFE mqb/ppc/laa