Francia plantea quitar el pase vacunal mientras se prepara una gran protesta

París, 9 feb (EFE).- El Gobierno francés aseguró este miércoles que a finales de marzo o principios de abril puede eliminarse el pase vacunal para acceder a la mayor parte de lugares públicos, al tiempo que se prepara en el país una gran protesta en contra similar a las que está habiendo en Canadá. El portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, consideró que la evolución de la situación sanitaria permite esperar que en esas fechas "la situación haya mejorado lo suficiente como para que se esté en disposición de levantar las últimas medidas". Al término del Consejo de Ministros, el portavoz desvinculó ese horizonte de las protestas que se están organizando en el país, inspiradas en las que tienen lugar en Canadá, impulsadas por camioneros, en contra de las restricciones sanitarias. Bautizados como "convoy de la libertad", varias manifestaciones han comenzado en diversos puntos del país con el objetivo de juntarse todos el próximo sábado en París, camino de una movilización a nivel europeo en Bruselas. El descontento comenzó a tomar forma a través de las redes sociales a finales de enero, donde algunas peticiones recibieron el apoyo de hasta 270.000 personas. Los manifestantes, que engloban a varios de los llamados "chalecos amarillos", que desde 2018 llevan mostrando su descontento con las políticas del Ejecutivo, han comenzado a reunirse en ciudades como Brest, Perpiñan, Lille, Estrasburgo o Niza, desde donde ponen rumbo en sus vehículos a París. El objetivo es ir sumando adeptos en el camino, que cuentan recorrer a baja velocidad, para desembocar en una gran manifestación en la capital, donde todavía no tienen un lugar especificado de concentración. A diferencia de lo que ha sucedido en Ottawa, por ahora no parecen contar con el respaldo de los camioneros, que en Francia no están sometidos a las mismas restricciones que en Canadá. Attal aseguró comprender "el cansancio" de la población con las medidas de restricción y acusó a "movimientos políticos, a menudo radicales de querer capitalizar ese descontento". "Francia es uno de los países de Europa que menos medidas restrictivas ha tomado", destacó el portavoz del Gobierno, que señaló que si se han podido mantener abiertos bares y restaurantes ha sido gracias al pase sanitario, convertido posteriormente en pase vacunal. EFE lmpg/rcf/pddp